Mario Ermito è un nuovo concorrente del GF Vip, sapete chi è la sua ex fidanzata? La conosciamo benissimo.

Nuovi concorrenti in arrivo al GF Vip 5! Dopo la notizia del prolungamento del reality show fino a febbraio 2021, nella casa sono arrivate tantissime new entry. Ed altre stanno per varcare la porta rossa: questa sera, 18 dicembre 2020, nuovi ‘vipponi’ entreranno ufficialmente nella casa più spiata della tv. Tra questi c’è anche lui, Mario Ermito, attore e modello di 29 anni, che abbiamo conosciuto proprio nella casa di Cinecittà! Il bel pugliese, infatti, è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello nel 2012. Ora è pronto a tornare in tv, ma conosciamo qualcosa in più su di lui: ad esempio, sapete chi è la sua ex fidanzata? Sono stati insieme circa cinque anni: lei la conosciamo benissimo! Ecco di chi si tratta!

Mario Ermito entrerà al GF Vip, la sua ex fidanzata è un’ex Miss Italia molto amata

Mario Ermito è uno dei concorrenti ufficiali di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip 5. L’attore pugliese, eletto il più bello di Italia nel 2009, entrerà in casa nelle prossime ore e sarà la seconda volta per lui, che è diventato noto proprio grazie all’edizione nip del reality, nel 2012. In tv lo abbiamo visto in moltissime fiction, tra cui Il peccato e la Vergogna, L’Onore e il Rispetto, Non è stato mio figlio, ma anche in alcuni varietà, come Tale e Quale Show. Ma non tutti ricordano la sua storia d’amore con una donna che conosciamo benissimo, bellissima come lui. Di chi parliamo? Di Francesca Testasecca, la splendida vincitrice di Miss Italia nel 2010. La loro è stata una bellissima storia d’amore e i motivi della rottura non sono mai stati resi noti dai diretti interessati.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come reagiranno i vip in casa all’ingresso dei nuovi arrivati! Insieme a Mario Ermito entreranno in casa Cecilia Capriotti e l’ex di Temptation Island Carlotta Dell’Isola. Oltre alle nuove entrate, ci sarà anche una eliminazione definitiva: uno tra Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis dovrà abbandonare il programma. Appuntamento a questa sera, alle ore 21 e 30 su Canale 5, per tutte le novità direttamente dalla casa più spiata della tv. Non perdetevi la puntata.