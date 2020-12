Ecco le anticipazioni del noto programma condotto da Silvia Toffanin, Verissimo, in onda sabato 19 dicembre come di consueto alle ore 16. Ecco chi saranno i super ospiti.

L’incredibile Silvia Toffanin torna come di consueto con il suo Verissimo. Il programma televisivo italiano va in onda dal 16 settembre del 1996: prima condotto da importanti volti televisivi come la Perego, Marco Liorni, è arrivata nel 2006 l’incantevole Toffanin e non è mai più andata via. Con le sue esclusive regala incredibili retroscena, segreti di ospiti sempre impeccabili. E’ stato già annunciato il primo grandissimo ospite di sabato 19 dicembre: parliamo di Tiziano Ferro. Il noto cantante italiano ha pubblicato un video su Instagram in cui annuncia la sua presenta nel programma di Silvia Toffanin: “Cara Silvia, ancora troppo lontani. Ma con l’empatia e la dolcezza che solo tu sai. Ci vediamo sabato a VERISSIMO per una bella chiacchierata e la prima volta di “Casa a Natale” live“. Il pubblico di Canale 5 non vede l’ora di emozionarsi insieme al noto cantautore di Latina. Ma chi saranno gli altri ospiti? Ve li sveliamo subito!

Anticipazioni Verissimo 19 dicembre: super ospiti, sarà una puntata da non perdere

Verissimo torna in onda sabato 19 dicembre 2020 con incredibili ospiti ed esclusive. Vi abbiamo già annunciato che Tiziano Ferro sarà ospite di Silvia Toffanin, ma chi altro ci sarà? Beh, è il noto programma, attraverso il suo portale, a rendere noti gli altri super ospiti che ci terranno compagnia in questo sabato che anticipa le festività natalizie. Oltre al cantante di Latino, spazio alla coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino! Sono passati diversi mesi da quando è nata la piccola Nina Speranza e la coppia non vede l’ora di raccontare la loro nuova vita al pubblico di Mediaset.

Un altro BIG ospite è super atteso: parliamo di Antonella Elia! L’incredibile volto televisivo, opinionista del Grande Fratello VIP che sta facendo molto chiacchierare di sé, è pronta a raccontarsi. Da Silvia Toffanin porta i suoi segreti, i dettagli sulla fine della relazione con Pietro e tanto altro…