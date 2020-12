Verissimo, svelato il super ospite: si tratta di un amato cantante, dal talento incredibile.

Una nuova puntata di Verissimo andrà in onda sabato 19 dicembre, un programma che da anni riesce ad avere ascolti alle stelle. Condotto dalla bellissima Silvia Toffanin, gira intorno ad interviste rivolte ai personaggi del mondo dello spettacolo. In ogni puntata sono molteplici gli ospiti presenti, che riescono a mantenere alta l’attenzione del pubblico con le loro confessioni inaspettate. Il successo dell’amatissima trasmissione è anche dovuto, e non poteva essere altrimenti, al talento della conduttrice Silvia, sempre pronta a manifestare i proprio sentimenti, senza aver timore di aprirsi al pubblico. Bellissima, vera, spontanea, tutte qualità che piacciono ai telespettatori. Nella puntata che andrà in onda questo sabato ci sarà un super ospite ad attenderci, vi sveliamo, si tratta di un cantante famosissimo, ma soprattutto amatissimo. Avete capito di chi si tratta? Ma proprio di lui!

Verissimo, ci sarà un super ospite: è un amato cantante

E’ sicuramente uno dei programmi più amati del sabato pomeriggio, Verissimo continua da tempo, se non da anni, a raggiungere il cuore del pubblico. Una trasmissione che riscuote un enorme successo, una fama dovuta ovviamente ai tanti ospiti presenti che con le loro interviste mantengono alta l’attenzione del pubblico. La popolarità è anche, ovviamente, dovuta all’amatissima conduttrice Silvia Toffanin, che mostra di possedere un talento straordinario, e una personalità forte, ma profondamente sensibile. Nella nuova puntata che andrà in onda questo sabato 19 dicembre, ci sarà un super ospite, molto atteso dai telespettatori. Si tratta di un amatissimo cantante, che con la sua spettacolare voce ha incantato tantissimi palchi. Beh avete capito di chi si tratta? Ma proprio di lui, Tiziano Ferro. La notizia della sua venuta è stata riportata proprio dal profilo instagram del programma, che ha rivelato il super ospite con un video di presentazione bellissimo.

“Con la sua musica ci fa sognare, innamorare, emozionare. Sabato a Verissimo… Tiziano ferro”. Un’incredibile sorpresa per i tantissimi fan che da tempo aspettavano il suo ritorno. Sicuramente, l’eccezionale cantautore saprà colpire con la sua intervista il cuore del pubblico a casa, e attraverso la musica racconterà la sua vita. E voi, siete contenti di questo super ospite presente nella nuova puntata di Verissimo?

