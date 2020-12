Il celebre chef Antonino Cannavacciuolo è uno dei volti più celebri e amati del panorama gastronomico, ecco la sua confessione inedita: “Dovevo farlo”.

L’apprezzatissimo chef Antonino Cannavacciuolo fa una confessione inedita: “Dovevo farlo” ha rivelato. Reduce dalla nuova stagione di MasterChef Italia, registrata nel pieno rispetto delle norme anti-covid, il talentuoso cuoco ha rilasciato un’intervista a Fanpage svelando qualcosa di questo difficile periodo. Qualche mese fa, in merito all’emanazione del Dpcm di Ottobre, Antonino Cannavacciuolo si era sfogato duramente proprio riguardo alle difficile condizioni che il mondo della ristorazione si è ritrovato a vivere in questo momento di crisi. A Fanpage, lo chef ha fatto una rivelazione molto importante, dimostrando non solo la sua immensa passione per il lavoro, ma anche il grande cuore che da sempre lo anima. Comprendiamo insieme tutti i dettagli.

Antonino Cannavacciuolo: “Dovevo farlo”, la confessione

Ha raccontato di come sia stato lavorare per un format così importante nel pieno di un’emergenza sanitaria. Ha rivelato della grande intesa che c’è sul set, tra tutti i collaboratori, spiegando che l’obbiettivo è:”Portare un sorriso a chi si sta davanti alla tv”. Antonino Cannavacciuolo ha poi fatto una confessione a Fanpage che riguarda il suo lavoro. “Io come posso apro” ha dichiarato, a proposito del suo locale a Villa Crespi. “Dovevo farlo, perché devo far lavorare 200 persone” ha spiegato. Proprio la ristorazione, infatti, è uno dei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus, a causa delle misure restrittive necessarie per evitare il contagio. Antonino Cannavacciuolo ha dimostrato di avere molto a cuore i suoi dipendenti e le loro famiglie, ragion per cui è pronto a ripartire. “In questo momento, dobbiamo stare solo tutti calmi, parlare poco, ascoltare e fare e i bravi” ha affermato.

Un messaggio importante, quello del celebre chef, in una situazione davvero molto difficile.

