Dopo anni, arriva la ‘separazione’ tra Roberto Benigni e Nicoletta Braschi: la drastica decisione, clamoroso colpo di scena.

Sono diversi giorni, ormai, che non si fa altro che parlare di questo: Roberto Benigni e Nicoletta Braschi stanno realmente divorziando? Ecco. È proprio questa la clamorosa notizia che è iniziata a circolare nelle scorse ore. E che, com’è giusto che sia, ha fatto non poco scalpore. Sappiamo benissimo che il famoso attore toscano e la sua bellissima consorte sono marito e moglie da ben ventinove anni. E che, seppure non siano diventati genitori, sono completamente legati da un legame davvero unico ed introvabile. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere come la notizia di una loro imminente separazione ha spiazzato davvero tutti. Insomma, un vero e proprio colpo di scena, c’è da ammetterlo. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: è davvero così? Dopo quasi trent’anni di matrimonio, quindi, Roberto Benigni e Nicoletta Braschi stanno per separarsi? Beh, sembrerebbe proprio di no! Anzi, per dirla meglio, i due coniugi non stanno dando inizio ad una separazione in termini coniugali, ma in ben altri. Ecco tutti i dettagli.

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, arriva la separazione: non è come pensate

Era esattamente il 1991 quando Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, dopo essersi conosciuti su un set di un film di cui erano entrambi protagonisti, sono convolati a nozze a Cesena. Da quel momento, come dicevamo precedentemente, sono passati esattamente ventinove anni. Eppure, il loro amore e, soprattutto, il loro legame non è affatto cambiato. Innamoratissimi ed affiatatissimi, la coppia è, senza alcun dubbio, una delle coppie più belle che ci offre lo spettacolo italiano. È proprio per questo motivo che la notizia della loro imminente separazione ha davvero raggelato tutti. Ecco, ma è davvero così? Come dicevamo precedentemente, assolutamente no! La separazione di cui si è ampiamente parlato in questi ultimi giorni non riguarda affatto il discorso marito e moglie, piuttosto quello lavorativo. A darcene notizia, infatti, è stato ‘Il Tempo’. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe la bella Braschi abbia deciso di separarsi dal buon Benigni soltanto dal punto di vista professionale. Sembrerebbe, infatti, che abbia deciso di aprire un’attività tutta sua.

Insomma, carissimi sostenitori della coppia potete tirare un sospiro di sollievo: Roberto Benigni e Nicoletta non si stanno affatto separando.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui