Cecilia Rodriguez, zoom proprio lì: il costume è troppo stretto per i follower

Nell’ultima sua fotografia su Instagram, Cecilia Rodriguez fa lo zoom proprio lì: il costume che indossa l’argentina è troppo stretto per i suoi followers.

Una cosa è certa: con questa ultima foto su Instagram, Cecilia Rodriguez ha letteralmente fatto aumentare la temperatura del famoso social network. Come se il caldo torrido ed afoso e le temperature elevate di questi ultimi giorni non bastassero, si è messa anche l’argentina a mandare completamente in tilt i suoi sostenitori. Proprio pochissimi istanti fa, la sorella minore di Belen ha condiviso uno scatto fotografico davvero da urlo. Certo, siamo abituati ad ammirare la sua bellezza. Eppure, così non l’avevamo mai vista prima. Con indosso un delizioso costume, Cecilia si immortala mentre prende il sole. Ecco. È proprio in questo modo che l’argentina ha deciso di mandare in subbuglio Instagram. Facendo, tra l’altro, lo zoom proprio lì. Dove? Scopriamolo insieme.

Cecilia Rodriguez, lo zoom proprio manda Instagram in tilt: costume troppo stretto

Cecilia Rodriguez, lo sappiamo, sa sempre come catturare l’attenzione su di sé. Lo ha fatto anche pochissimi istanti fa. Quando, mentre è intenta a prendersi il sole, ha deciso di mandare completamente in tilt Instagram e, soprattutto, i suoi sostenitori. È in costume, come dicevamo precedentemente. Tuttavia, a catturare l’attenzione è ben altro. Stiamo parlando, infatti, del ‘particolare’ zoom che l’argentina compie per questa foto. E che, in un batter baleno, ha conquistato l’interesse da parte dei suoi followers. Siete curiosi di sapere esattamente di che cosa parliamo?

Ecco. È proprio lo zoom proprio lì che, in un vero e proprio batter baleno, ha ‘scatenato’ i suoi followers. Sapete perché?

Ecco. A detta di diversi utenti Instagram, il pezzo di sotto del bikini è così stretto che, addirittura, potrebbe essere paragonato a quello utilizzato dalle estetiste per fare la ceretta. È stata la stessa cosa che avete pensato anche voi? In ogni caso, la bellezza di Cecilia non si discute affatto, no?

Cosa succede con Ignazio?

Non sappiamo se si siano lasciati oppure no. Eppure, stando a quanto rivelato da ‘Chi’, sembrerebbe che, dopo la riappacificazione di inizio mese, tra i due la storia ‘sia giunta ai titoli di coda’. Addirittura, il giornale ‘Oggi’, ha parlato di un presunto flirt tra Ignazio ed Anna Safroncik. Sarà così? Staremo a vedere!

