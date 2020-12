Mario Ermito ha fatto il suo ingresso al GF Vip nel corso della puntata di ieri e al pubblico non è sfuggito il fatto che conoscesse già Tommaso Zorzi: ecco la verità su cos’è accaduto tra loro in passato.

Un’eliminazione che ha lasciato il pubblico senza parole e l’ingresso di quattro nuovi concorrenti: questi sono solo alcuni dei colpi di scena che ci ha regalato il GF Vip nel corso dell’ultima puntata. Certo, nemmeno fuori dalla casa più spiata d’Italia le cose sono apparse proprio tranquille, visto il piccolo imprevisto di cui è stata protagonista la bellissima Elisabetta Gregoraci nel corso della notte. Tra i nuovi concorrenti del programma troviamo Mario Ermito, affascinante attore che sembra avere dei trascorsi con uno dei volti iconici del programma: Tommaso Zorzi. Cos’è accaduto tra loro in passato? Scopriamolo.

Mario Ermito e Tommaso Zorzi: la verità su cosa è accaduto in passato

Quando il giovane attore ha fatto il suo ingresso in casa, una sorta di sottile tensione è stata notata dal pubblico in Tommaso Zorzi. Poco dopo la diretta, ritrovatisi a tavola, i due hanno iniziato a conversare, rivelando un episodio del passato che li ha visti protagonisti. A quanto sembrerebbe Mario e Tommaso avevano avuto modo di conoscersi ad un evento. Pare che in quel periodo l’attore fosse particolarmente preoccupato per alcuni problemi di salute che riguardavano la mamma. Così, tra una cosa e l’altra, tra lui e Tommaso Zorzi sarebbe scaturito un piccolo diverbio frutto di una incomprensione. L’influencer ha rivelato di aver anche bloccato Mario Ermito sui social, sebbene l’altro abbia specificato che, di recente, è stato sbloccato. I particolari di quanto accaduto non sono stati raccontati e vedremo se Alfonso Signorini deciderà di toccare l’argomento nel corso della prossima puntata.

