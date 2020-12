La bellissima Ilary Blasi ha incantato i fan con un outfit che lascia davvero senza fiato: conoscete il prezzo degli splendidi stivali che indossa?

La splendida Ilary Blasi è sempre un’icona di stile: bellissima, elegante e dotata di un gusto sopraffino, riesce sempre a far innamorare i fan per gli splendidi outfit che indossa. Da pochissimo si è cimentata in un nuovo straordinario progetto che, inaspettatamente, non ha a che fare con la televisione. Non c’è dubbio, tuttavia, che il suo ritorno alla conduzione sia attesissimo e i fan sono in trepidante attesa dell’inizio dell’Isola dei Famosi, che la vedrà al timone. Qualche ora fa Ilary Blasi ha condiviso con i suoi fan uno scatto che ha colpito nel segno: i suoi stivali pazzeschi lasciano senza fiato, sapete quanto costano? Scopriamolo insieme!

Stivali pazzeschi per Ilary Blasi: il prezzo

Una storia pubblicata tramite il suo profilo Instagram ha mandato in delirio i fan di Ilary Blasi. Un outfit davvero incredibile, tutto sulle tinte del sabbia e del beige, completato da un paio di stivali pazzeschi. Stivali che lasciano davvero senza fiato. Parliamo di calzature marcate Gucci, per la precisione si tratta degli stivaletti in lana GG, disponibili in due colori. Nelle tinte del beige sfoggiate dalla conduttrice e nelle tonalità più vivaci del verde e rosso. Il prezzo? Sul sito ufficiale è possibile acquistarli per la cifra di 730 euro. La bellissima Ilary Blasi li sfoggia con grande classe ed innata eleganza. Di seguito, vi mostriamo la storia pubblicata dalla conduttrice con il suo look da togliere il fiato.

E voi, cosa ne pensate dello strepitoso look della bellissima Ilary Blasi? Non trovate che i suoi stivali siano meravigliosi e lascino davvero senza parole?

