Ecco chi saranno gli ospiti di L’anno che verrà, lo show in onda su Rai Uno la notte di Capodanno: alla conduzione ci saranno Amadeus e Nino Frassica.

Anche quest’anno, come da tradizione, le ultime ore di questo 2020 gli italiani lo festeggeranno in compagnia del programma L’anno che verrà. E’ stato un anno davvero difficile per tutti che hanno combattuto contro la pandemia che si è abbattuta su tutto il mondo: viste le misure restrittive varate dal Governo, la sera di Capodanno si festeggerà in casa, in famiglia. Nella speranza che il 2021 porti il vaccino per tutti che debelli finalmente questo virus, su Rai 1 ci si prepara a regalare intrattenimento agli italiani, a festeggiare l’anno nuovo con tanti ospiti, musica. Anche quest’anno, L’anno che verrà sarà condotto da Amadeus con al fianco Nino Frassica. Sarà una serata davvero incredibile: sapete chi saranno gli ospiti di Rai Uno? Vi sveliamo tutte le anticipazioni!

L’anno che verrà, super ospiti per la notte di Capodanno: le prime anticipazioni

Sarà questo un Capodanno particolare. Visto il nuovo dpcm, la notte di San Silvestro non si potrà festeggiare come sempre. Sarà un saluto a questo 2020 diverso. Per fortuna, L’anno che verrà in onda su Rai 1 la sera del 31 dicembre regalerà intrattenimento e tanti ospiti al pubblico televisivo. Sono state rese pubbliche le prime anticipazioni riguardo il parterre de L’anno che verrà: il portale TvBlog fa sapere che sarà ospite dello show una delle icone della musica italiana, parliamo di Gianni Morandi! Gli altri artisti italiani che saliranno sul palco di Amadeus e Nino Frassica saranno Arisa, Piero Pelù, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Rocco Hunt. Ed ancora TvBlog fa sapere che altri ospiti saranno J-Ax ed Annalisa. Sarà una serata musicale davvero unica e vedrà alla conduzione Amadeus e Nino Frassica. Andrà in onda su Rai Uno, dallo studio 5 di Roma, subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.