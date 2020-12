Lory Del Santo, la sorprendente rivelazione sulla sua vita intima spiazza tutti: la showgirl svela il dettaglio inaspettato a Radio1.

La bellissima Lory Del Santo non smette mai di stupire, soprattutto in campo sentimentale: note le sue molteplici avventure o storie d’amore durature con uomini famosi e potenti, ma anche con ragazzi di età molto inferiore alla sua. L’attuale fidanzato della showgirl che con le sue curve mozzafiato fece impazzire negli anni ’80 il pubblico di Drive-In, è infatti da molti anni Marco Cucolo, oggi appena 28enne. Quando i due si sono fidanzati, lui aveva solo 23 anni, ma ciò non ha impedito la nascita della loro storia.

Lory Del Santo e il suo giovane fidanzato: la rivelazione che nessuno si aspettava

E’ legittimo pensare che tra i due la passione scoppiata tra la Del Santo e Cucolo sia stata abbastanza forte e questo ha sicuramente contribuito a mantenere viva la scintilla nella coppia. Eppure, la bella Lory ha spiazzato tutti con una rivelazione che nessuno avrebbe mai immaginato. Intervistata dal programma di Radio1, “Un giorno da pecora”, ha confessato infatti di non avere più molto interesse per la sfera intima: “Si, facciamo l’amore, ma io spero sempre il meno possibile, non troppo spesso. Direi di accontentarci di quattro volte a settimana”. Fin qui tutto normale, penserete voi. Ma è quello che ha aggiunto dopo che ha stupito tutti. “Faccio solo il mio dovere, perché è giusto tutto sommato…”, ha detto Lory.

Bisogna ammettere che da una donna così piena di vitalità come la Del Santo non ci si aspetterebbe così poco entusiasmo su un argomento del genere. Cosa starà succedendo alla bella Lory? Non resta che attendere un eventuale replica del fidanzato Marco per avere il quadro più chiaro della situazione.

Segui anche la nostra pagina Instagram—–>>>clicca qui