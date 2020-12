Avete mai visto la figlia di Elenoire Casalegno? Vi assicuriamo che è un incanto come la madre e vi sveliamo qualche curiosità su di lei.

Fra le donne più belle dello spettacolo italiano c’è sicuramente lei, Elenoire Casalegno, la cui carriera vanta conduzioni al fianco dei più grandi della tv come Raimondo Vianello, Corrado Tedeschi, Massimo Lopez tra gli altri. Le sue vicende sentimentali sono state spesso legate a partner appartenenti al mondo dello spettacolo: Dj Ringo, Francesco Facchinetti, Vittorio Sgarbi, Matteo Cambi, Omar Pedrini e Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4. Con Dj Ringo, Elenoire ha avuto una figlia, Swami che di cognome fa Anaclerio. E’ davvero una splendida ragazza, l’avete mai vista? Oltre a mostrarvi una foto in cui potrete ammirare l’incredibile somiglianza con la madre, vi sveliamo qualche curiosità su di lei.

Elenoire Casalegno, chi è sua figlia: età, curiosità e vita privata della bella Swami

Nata come dicevamo da Elenoire Casalegno e Dj Ringo (al secolo Maurizio Anaclerio), Swami oggi ha 21 anni e, come suo padre, ama la musica e le moto. Tra i suoi idoli, c’è infatti il campione Valentino Rossi. Da sempre lontana dai riflettori, Swami conduce una vita molto riservata e sul suo profilo Instagram troviamo scatti di vita quotidiana ma nulla che possa far pensare alla presenza di un fidanzato nella sua vita. Bionda, occhi chiari e fisico statuario come la sua bellissima mamma, Swami ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori nonostante questi si siano separati ormai da molti anni. Per il momento, Swami non sembra interessata ad entrare nel mondo dello spettacolo, anche se le è capitato di apparire sul piccolo schermo quando ha partecipato allo scherzo organizzato da ‘Le Iene’ a suo padre.

Come confessato dalla Casalegno su Instagram, tra madre e figlia ci sono soltanto 23 anni di differenza ed in effetti le due sembrano quasi sorelle.

