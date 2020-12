Selvaggia Roma, clamoroso gesto dopo l’esperienza in tv al GF Vip: le immagini parlano chiaro.

È stata una delle protagoniste assolute di questo Grande Fratello Vip. Anche se la sua esperienza nella casa non è durata moltissimo, è entrata nel cuore di tantissimi fan. Parliamo di Selvaggia Roma, ex protagonista di Temptation Island, dove partecipò col suo ormai ex Francesco Chiofalo. Un’avventura intensa, quella di Selvaggia nella casa, in cui ha litigato un bel po’ con Elisabetta Gregoraci, ma ha creato anche tantissimi rapporti speciali. Come quello con Giulia Salemi, che in casa sente moltissimo la mancanza della concorrente eliminata. Che, qualche ora fa, ha fatto qualcosa di veramente carino, che non è passato inosservato. È stato tutto immortalato nelle sue Instagram stories. Diamo un’occhiata.

Selvaggia Roma, clamoroso gesto: ecco cosa ha fatto dopo l’esperienza in tv al GF Vip

Selvaggia Roma è stata una delle concorrenti del GF Vip 5. Seppur in pochi giorni, la concorrente ha dimostrato che, dietro la corazza da dura, ha un cuore davvero tenero, oltre che tante fragilità. Un cuore che in molti hanno visto nella casa: Selvaggia ha legato tantissimo con i suoi coinquilini, specialmente con Giulia. E, a quanto pare, la Roma è una che è capace di fare davvero gesti importanti per i suoi amici. Come quello che ha fatto qualche ora fa e che ha condiviso sul suo profilo Instagram. Di cosa parliamo? Di un semplice ma ricco di significato tatuaggio! La bella Selvaggia, infatti, ha deciso di tatuarsi le iniziali di quelle che sono con ogni probabilità quattro persone importantissime nella sua vita. Una “G”, una “V”, una “M” ed una “S” indelebili sul suo braccio, date un’occhiata:

Eh si, una dimostrazione d’affetto davvero grandissima, quella di cui si è resa protagonista Selvaggia. Che non si esclude potrebbe ritornare nella casa! Sul web, infatti, da un po’ circola la voce di un possibile ripescaggio tra i concorrenti eliminati dal gioco: che sia proprio la Roma la fortunata? Non ci resta che attendere ulteriori news! E a voi, piacerebbe rivederla tra i ‘vipponi’ in casa?