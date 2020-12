Giuliano Sangiorgi, incredibile annuncio a sorpresa dell’amato cantautore: stenterete a crederci!

Un cantautore che ha conquistato e continua a far innamorare con la sua incantevole voce, Giuliano Sangiorgi è una vera e propria star. Da adolescente ha frequentato il liceo classico, fino ad inseguire successivamente la passione per la musica, che lo porta a fondare nel 2000 la band i Negramaro. Pian piano il gruppo si afferma nel panorama musicale, fino a raggiungere il successo che oggi possiede. L’amatissimo cantautore è riuscito ad affermarsi con la sua voce, forte e graffiata. I suoi brani manifestano pienamente una sensibilità che tocca fino a spezzare amorevolmente l’anima degli ascoltatori. Giuliano Sangiorgi è seguitissimo, e possiamo dire che lo è anche sui social, con ben oltre 300 mila follower. Proprio sul suo profilo instagram ha da pochissimo fatto tramite un post inaspettato, un annuncio incredibile: stenterete a crederci.

L’amatissimo cantautore Giuliano Sangiorgi sorprende i fan con un incredibile annuncio

Come abbiamo già avuto modo di sostenere, Giuliano Sangiorgi insieme al suo amatissimo gruppo I Negramaro, ha fatto innamorare migliaia di persone. Numerosi sono i palchi che hanno visto esplodere la musica di questa band nata nel 2000, e che fin da subito ha conquistato davvero tutti. Giuliano è un cantautore straordinario, molti sono i testi da lui scritti e cantanti da altri artisti. Ma possiamo dire che proprio da pochissimo ha decisamente sorpreso tutti, infatti, sul suo profilo instagram ha pubblicato un post con una foto e una didascalia alquanto inaspettata, riportando un annuncio sbalorditivo. “Mi hanno fatto tornare indietro e anche lì, i miei capelli sanno di poco. Sì, è successo davvero, ho fatto l’attore nel film I Tre moschettieri, in onda dal 25 dicembre su Skyitalia”, una notizia che ha destato fin da subito grande sorpresa nei tantissimi follower.

A quanto pare, come riportato dal cantautore stesso, presto lo vedremo in una tenuta decisamente diversa, ossia in quella di attore! Il post in poco tempo ha raccolto tantissimi like e molti sono stati i messaggi ricevuti. Nessuno si aspettava un annuncio tanto incredibile, che ha, però, veramente conquistato tutti. E voi, siete pronti a vedere l’amatissimo cantante in veste di attore? Noi non vediamo certamente l’ora!

