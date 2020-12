L’amatissimo cantante Zucchero ha raccontato il periodo vissuto attraverso la depressione.

E’ sicuramente uno dei cantautori più apprezzato da anni, Zucchero con la sua straordinaria musica compare tra i principali esponenti del blues in Italia. La sua carriera ha riscosso un successo immenso, tanto da aver venduto oltre 60 milioni di dischi tra album e singoli. L’amatissimo artista si è affermato non solo in Italia, infatti, le sue tournèe mondiali e le ripetute collaborazioni con artisti affermati a livello internazionale, hanno portato la sua musica ad essere amata oltre i confini italiani. Zucchero, pseudonimo di Adelmo Fornaciari, ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, dopo aver lavorato in ambiti diversi. Negli anni la sua popolarità si è estesa profondamente. Una vita considerevole a livello artistico, anche se il cantautore ha affrontato un periodo buio, toccato dalla depressione.

Zucchero racconta di aver vissuto la depressione: “Quattro anni di disperazione”

Zucchero Fornaciari è uno dei cantautori che con la sua musica ha calcato centinaia e centinaia di palchi fino a toccare con mano un successo mondiale. La sua voce, potente e soave, è ammaliante, possente, fino a colpire in pieno il cuore dei suoi ascoltatori. Possiamo certamente affermare, che è seguito da un pubblico immenso. Da anni, rappresenta uno dei cantanti più amati e apprezzati del panorama musicale. La sua musica è toccata da un qualcosa di magico, fine, una sensibilità che l’artista riesce a trasmettere ogni volta, straziando l’anima amorevolmente. Purtroppo, è vero, Zucchero ha raggiunto un successo incredibile, ma ha anche attraversato un momento buio della sua vita. Ha raccontato di aver vissuto, toccato a pieno la depressione: “Ho sofferto di depressione, una depressione profonda, quattro anni di disperazione. Se oggi amo di nuovo la vita è grazie alla psichiatria e ai farmaci. Tra il 1989 e il 1993, nel periodo in cui ho scritto l’album Miserere, ero messo male, mi ero appena separato, avevo problemi personali, e mi sentivo senza riferimenti, così mi isolavo“. Parole piene di sconforto, dato il momento percepito dal cantante.

Zucchero ha rivelato di essere andato a vivere in una casetta sul mare, non travolto più da nessun interesse. Per Fortuna, è riuscito a riprendersi dopo essere andato da un luminare di Pisa, come riportato dall’artista. La sua rinascita è venuta pian piano, grazie anche ad una donna che è stata al suo fianco, di nome Laura. La depressione però ha giovato e rinvigorito la sua arte, dato che in quel periodo così tormentato e negativo, Zucchero ha scritto le sue canzoni più belle.

