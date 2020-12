Lo chef stellato Carlo Cracco è sicuramente uno dei volti più noti al pubblico, ma c’è un retroscena incredibile che riguarda la moglie e la loro storia di cui probabilmente non sapete.

Carlo Cracco è una vera e propria star della gastronomia: chef stellato e personaggio televisivo, amato e temuto dai concorrenti dei programmi a cui prende parte e anche dal pubblico. Il suo profilo Instagram, dove condivide con i fan attimi della sua vita lavorativa e quotidiana, è seguito da oltre ottocentomila follower. Padre orgoglioso e felicemente sposato con la bella Rosa Fanti. Su loro splendido matrimonio con tanto di regalo e testimone d’eccezione si è molto parlato. Ed è proprio lei, l’elegante e brillante moglie di Carlo Cracco, a rivelare un incredibile retroscena sulla loro storia e sul loro primo incontro. Lo ha fatto in una lunga intervista a cui ha poi partecipato lo stesso chef: ecco cos’ha raccontato, scopriamo tutti i dettagli.

Rosa Fanti, moglie di Carlo Cracco: “Quel messaggio anonimo…”

Sulle pagine di Vanity Fair, Rosa Fanti accetta di raccontare il primo incontro avvenuto Carlo Cracco. La prima volta che la coppia si è vista, secondo quanto si apprende, è stato ad un evento. Pare che, l’indomani, Rosa ricevette un sms anonimo in cui ‘qualcuno’ dichiarava che era stato un piacere averla conosciuta. Qualche giorno più tardi, Carlo Cracco la raggiunse nel suo ufficio, con la scusa di “dare un’occhiata al locale”. Che aveva già visto. Interrogata riguardo al fatto se avesse compreso che lo chef fosse interessato a lei, Rosa Fanti ammette di sì: “Un suo collaboratore mi aveva chiesto il numero e una vocina dentro mi diceva che quel messaggio anonimo me lo aveva scritto lui” confessa. Da quel momento, il celebre chef la corteggia con assiduità. “Mi chiamava tutti i giorni” rivela. Rosa Fanti ammette di aver sempre saputo che se tra loro “fosse iniziata una storia, ne sarebbe rimasta travolta”. E così è stato. La moglie di Carlo Cracco ha rivelato che la prima volta che l’ha invitato a casa sua, aprendo il frigo, lui ha affermato: “Non toccherai mai più un fornello” e ha cucinato per lei. “Ho assaggiato e ho capito: sono fritta” ha confessato.

