Tutte le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 21 Dicembre: la confessione ‘bollente’ in studio e il clamoroso abbandono.

Pensavate che Uomini e Donne fosse andato in vacanza, vero? Invece, no! Non è affatto così! Come raccontato anche in un nostro recente articolo, non è ancora il momento di salutare il prezioso dating show di Maria De Filippi. Arriverà, questo è certo. Nel frattempo, però, continuiamo a goderci le avventure di tutto il parterre Over e dei tre giovani tronisti. Perché, è inutile che ve lo ripetiamo, è proprio questa una delle clamorose novità di quest’anno. Non soltanto, infatti, la padrona di casa ha ‘vietato’ i baci durante le esterne, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ma ha anche introdotto la fusione dei due troni. Quindi, da come abbiamo potuto vedere in questi mesi di messi in onda, le avventure dei simpaticissimi cavalieri e delle bellissime dame sono praticamente miste alle emozioni di Davide, Sophie e Gianluca. Ma cosa accadrà oggi? Se, quindi, la puntata di Lunedì 21 Dicembre andrà regolarmente in onda, cosa verrà trasmesso? Beh, ve lo ammettiamo, le anticipazioni sono davvero succulenti. E, soprattutto, ci fanno seriamente pensare che l’appuntamento odierno sarà davvero imperdibile. Certo, come tutti gli altri. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

Uomini e Donne, anticipazioni del 21 Dicembre: puntata davvero imperdibile

Cosa accadrà, quindi, nella puntata di Uomini e Donne di Lunedì 21 Dicembre? Beh, stando alle ultime anticipazioni, questo sarà un appuntamento davvero imperdibile. Non soltanto perché ci sarà una vera e propria confessione ‘bollente’ in studio, ma anche perché assisteremo ad un clamoroso abbandono. Procediamo con ordine, però! Come abbiamo potuto vedere a fine puntata di Venerdì 19 Dicembre, abbiamo visto Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri al centro dello studio per parlare della loro conoscenza. Dopo l’interruzione avvenuta nel corso delle puntate scorse, il cavaliere pugliese ha detto di aver avuto quello che tanto aspettava dalla romana. E di avere iniziato, così, a sentirla di nuovo telefonicamente. Fino a quando, durante un loro incontro, c’è stato un incontro molto passionale. Ebbene si. Se, in un primo momento, i due avevano deciso di non andare oltre proprio per capire se tra loro potesse nascere qualcosa di ‘serio’. Adesso, si sono lasciati travolgere dalla passione. E saranno proprio i diretti interessati a confessarlo davanti a tutti i loro compagni di viaggio. Ma non solo. Perché, tempo e dinamiche televisive permettendo, potremmo assistere anche ad una clamoroso abbandono. Stiamo parlando di Gianluca De Matteis. Il giovane tronista romano, dopo diversi mesi di trono, ha deciso di abbandonare il programma perché consapevole di non essere riuscito a costruire nulla con le sue corteggiatrice. Una decisione sofferta, senza alcun dubbio. Tanto che, addirittura, si dice che l’abbia comunicata in studio tra le lacrime.

Avevamo ragione col dirvi che sarebbe stata una puntata imperdibile, vero?

