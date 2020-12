GF Vip, Tommaso Zorzi: il gesto inaspettato per Francesco Oppini; ecco cosa è accaduto nella casa.

Proseguono le avventure dei vipponi nella casa più spiata della tv. Il Grande Fratello Vip appassiona sempre di più i telespettatori, che potranno seguire il reality ancora per un bel po’! L’edizione infatti è stata prolungata e terminerà a febbraio 2021. Nuovi concorrenti, quindi, sono entrati a far parte del cast, unendosi ai vip della “vecchia guardia”. Tra questi ultimi c’è anche lui, Tommaso Zorzi, uno dei protagonisti assoluti del programma. Il giovane influencer ha conquistato tutti con la sua simpatia, sia fuori che dentro la casa, dove, tra le altre cosa, ha creato un rapporto molto speciale con Francesco Oppini. Ed è proprio a lui che, qualche ora fa, Tommaso ha dedicato un gesto molto speciale. Ecco cosa è successo.

GF Vip, Tommaso Zorzi: il gesto inaspettato per Francesco Oppini è arrivato qualche ora fa

Quello tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è uno dei legami più belli tra quelli nati nella casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti hanno trascorso dei giorni magnifici nel corso del reality, dal quale Francesco ha deciso di uscire dopo la notizia del prolungamento. Qualche giorno dopo l’abbandono, Tommaso ha confessato di essere innamorato del suo amico, del quale tuttora sente la mancanza. E, proprio qualche ora fa, Zorzi ha deciso di dedicare un pensiero a Francesco, facendo il suo ritratto. Un gesto carino, che in tantissimi hanno commentato sui social. In particolare su Twitter, date un’occhiata:

Eh si, Francesco è davvero una persona speciale per Tommaso e la sua mancanza si sente davvero molto in casa. Ma Francesco è stato chiaro: la loro amicizia proseguirà anche al termine della trasmissione e lui farà un passo indietro solo se sarà Tommaso a chiederlo, per il suo bene. Insomma, un affetto davvero sincero quello che lega i due protagonisti del GF Vip. E voi, state seguendo questa edizione? Chi sono i vostri vipponi preferiti?