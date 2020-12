Alfonso Signorini l’ha appena rivelato durante il GF VIP Party, a pochissimi minuti dalla diretta del reality più amato dagli italiani. Sentite cosa ha raccontato il conduttore!

Il GF VIP è pronto a regalare una nuova super puntata. Questa sera di 21 dicembre, a pochissimi giorni dal Natale, il pubblico di Canale 5 trascorrerà una serata insieme ai concorrenti VIP del reality. La puntata come tutte le precedenti sarà ricca di sorprese: questa sera il GF ha deciso di regalare ai suoi Vipponi una serata all’insegna della musica. Proprio per questo motivo saranno ospiti Arisa e Alberto Urso che regaleranno emozioni a tutti. Colpi di scena anche per i concorrenti stessi: Tommaso riceverà una grandiosa sorpresa. Di che si tratterà? Manca davvero pochissimo all’inizio della diretta e come di consueto, sul portale del GF VIP, è andato in onda il GF VIP Party con Awed. Ospite del pre-puntata come sempre anche Alfonso Signorini il quale ha raccontato un retroscena inedito che riguarda i regali di Natale. Non immaginereste mai cosa ha confessato…Sentite un po’ qui!

GF VIP, il retroscena inedito di Alfonso Signorini: l’ha raccontato a pochi minuti dalla diretta

Alfonso Signorini a pochissimi minuti dalla diretta del Grande Fratello VIP si è collegato con il GF VIP Party, ospite di Awed. Il conduttore televisivo ha parlato un po’ dei concorrenti in gara nel reality più amato dagli italiani ma non solo. Vestito con un magnifico maglione natalizio, ha raccontato al suo amico e collega qual è il regalo di Natale più brutto che ha ricevuto. “Il peggior regalo di Natale ricevuto? E’ stato una catena di Sant’Antonio. Una volta ho ricevuto due asciugamani, due lenzuoli, un accappatoio orrendi da Simona Ventura. Dissi che faccio? Le riciclo. Li ho riciclati ma quando il mio amico ha aperto il regalo ha letto SV sugli asciugamani“.

Signorini ha anche scherzato sull‘errore commesso nella scorsa puntata in diretta: ha chiamato ‘Damante’ il concorrente Andrea Zelletta. Il conduttore si è totalmente confuso, ma un errore che sarà mai per lui che è sempre perfetto? “Io vado a braccio” ha confessato.