Francesca Fialdini racconta a Diva e Donna perché non ha figli e cosa pensa della maternità: la confessione a cuore aperto della conduttrice.

Intelligenza, preparazione, garbo: sono queste le tre parole con cui si potrebbero descrivere Francesca Fialdini e la sua brillante carriera di giornalista e conduttrice. Il successo che la accompagna da ormai molti anni è il risultato del connubio tra talento e simpatia che le ha permesso di conquistare il pubblico Rai. Gran parte di noi ha imparato a conoscerla e apprezzarla quando era alla conduzione de La Vita in Diretta insieme a Marco Liorni, ma la sua carriera è cominciata molto tempo prima, come giornalista radiofonica e conduttrice a Radio Vaticana nel 2004. Molto riservata sulla sua vita privata, Francesca non parla molto del suo fidanzato anche se, secondo Dagospia, dovrebbe trattarsi di un certo Milo, medico odontoiatra di Lecco. I due non hanno ancora avuto figli e in un’intervista di qualche tempo fa a Diva e Donna la Fialdini ha rivelato perché. Ecco cosa ha dichiarato al noto settimanale.

Francesca Fialdini e la maternità: perché non ha figli, la confessione

La bravissima giornalista ha spiegato che la scelta di non avere figli è dovuta al volersi dedicare completamente al lavoro. “Penso si essere un modello di donna contemporanea che magari è più facile trovare altrove, per esempio in Francia o in altri paesi esteri. In Italia siamo ancora troppo indietro”, ha dichiarato la giornalista al settimanale. “Quando una donna non si sposa o non ha figli, ecco che gran parte del paese le guarda con diffidenza e sospetto. L’amore ben venga ma non deve essere un’imposizione legata all’età”, ha continuato la Fialdini aggiungendo: “Personalmente preferirei l’adozione, più che impormi un percorso che forse il mio corpo non desidera”.

E voi sapevate di questa scelta di Francesca? Cosa ne pensate?

