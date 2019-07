Chi è Francesca Fialdini: curiosità, vita privata e carriera della conduttrice de La Vita In Diretta in onda su Rai Uno

Francesca Fialdini è senza ombra di dubbio una delle presentatrici più conosciute e amate della televisione italiana. L’abbiamo vista alla conduzione de La Vita in Diretta in onda su Rai Uno. Presentatrice toscana di 37 anni. Capelli biondi, bellezza semplice, 170 centimetri per 50 kg. La Fialdini vive a Roma, dove si era trasferita da giovane per frequentare l’università, scienze della comunicazione. E ci è rimasta per motivi lavorativi.

Vediamo nel dettaglio la vita privata e la carriera di Francesca Fialdini.

Chi è Francesca Fialdini, vita privata e carriera della conduttrice de La Vita In Diretta

Dopo tanti anni di conduzione a Unomattina, la giornalista è diventata la nuova conduttrice de La Vita in Diretta. Per la precisione, però, ha iniziato in giovane età presso la Radio Vaticana: prima come collaboratrice per la redazione esteri e poi come conduttrice del notiziario. Successivamente è arrivato il salto in tv, per la precisione nel programma religioso A sua immagine.

Francesca ha condotto Videozine, Fictionmania, Cultbook. Prima di approdare a Unomattina, ha presentato insieme a Tiberio Timperi Unomattina in famiglia. Dal 2014 al 2017 è stata al timone di Unomattina insieme a Franco di Mare. Da settembre 2017 e per tutto il 2018 la promozione a La Vita in Diretta, dove è arrivata per sostituire Cristina Parodi.

Per quanto riguarda la vita privata di Francesca Fialdini, la donna non ha mai nascosto di essere fidanzata: “Sono legata a un uomo che mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta come sono, con tutti i miei dubbi, i miei grovigli e la mia fatica a fare un passo in più“.

Visualizza questo post su Instagram Foto 1: quella volta che ho dimenticato le mie belle scarpe in un albergo di Milano. Foto 2: quella volta che per un attimo ho pensato avessero dimenticato me 🤣 #quellavoltache #tuttok #attese Un post condiviso da Francesca (@francifialdini) in data: 21 Lug 2019 alle ore 1:35 PDT