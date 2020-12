Il GF Vip è uno dei format più seguiti e apprezzati dal pubblico e il conduttore, Alfonso Signorini, ha fatto una rivelazione scottante: c’entra un concorrente fidanzato.

Il GF Vip è uno dei programmi più seguito e amato dal pubblico: Alfonso Signorini fa una rivelazione scottante su di un concorrente fidanzato. Abbiamo salutato gli inquilini della casa più spiata d’Italia nel corso della puntata andata in onda Lunedì e il prossimo appuntamento sarà direttamente il 28 Dicembre. Alfonso Signorini ha già fornito delle indiscrezioni straordinarie per quanto riguarderà la notte di capodanno. Tuttavia, a sorprendere i fan, sono state alcune rivelazioni fatte a proposito di uno dei concorrenti e su quanto avrebbe dichiarato prima di entrare al GF Vip. Vediamo insieme tutti i dettagli di questo misterioso retroscena.

GF Vip, la rivelazione di Signorini: c’entra un concorrente fidanzato

A riportare la notizia è Fanpage, che cita la diretta tradizionale di Casa Chi. Secondo quanto si apprende, il conduttore avrebbe rivelato che, prima di fare il suo ingresso nella casa del GF Vip, un concorrente fidanzato avrebbe dichiarato: “Ma chi se la ricorda più! Io la sfanc*** appena entro nella Casa, non mi ricordo nemmeno più di lei“. Il riferimento, ovviamente, sarebbe destinato alla fidanzata. Alfonso Signorini ha poi aggiunto che, invece, al momento il giovane continua a mandare “cuoricini” alla diretta interessata. Il conduttore ha deciso di non rivelare il nome di questo concorrente, sebbene, facendo due calcoli, non sembra difficile capire di chi possa trattarsi. Inizialmente, infatti, nella casa del GF Vip c’erano moltissimi ragazzi impegnati: Enock, Massimiliano Morra, Francesco Oppini, Andrea Zelletta. Al momento, tuttavia, l’unico concorrente impegnato sarebbe Andrea Zelletta.

Il mistero si infittisce ulteriormente poiché molti hanno notato l’assenza della clip di auguri della fidanzata di Andrea Zelletta nel corso della puntata. E voi, cosa ne pensate?

