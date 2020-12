Quando si è impegnati a fare qualcosa ma non si vuole lasciare i fan da soli: la tragicomica caduta di Ivana Mrazova è tutta da ridere.

Mancano poche ore alla vigilia di Natale e, nonostante questo sia un periodo particolare, sono comunque giorni frenetici un po’ per tutti: regali, spesa per il menu, acquisti dell’ultimo minuto, sono tutti buoni motivi per mantenersi sempre attivi. Succede anche ai personaggi noti, alle prese come tutti, con vari impegni quotidiani. Se poi, nel bel mezzo di queste commissioni da sbrigare succede anche un imprevisto che per certi versi si rivela abbastanza comico, ci pensano i social ad immortalare il momento e renderlo davvero iconico. E’ quanto accaduto alla bellissima Ivana Mrazova e condiviso da lei stessa sul suo seguitissimo profilo Instagram. Scopriamo cosa è accaduto alla bella modella.

Ivana Mrazova, protagonista sulle scale di un video esilarante per via di una caduta

L’ex gieffina e fidanzata di Luca Onestini ha da poco pubblicato delle storie su Instagram in cui la si vede scendere le scale per andare a comprare la maionese. Purtroppo, però, la distrazione può giocare brutti scherzi e, proprio mentre era intenta a riprendersi con la videocamera del proprio cellulare, la bella modella ceca ha fatto una brutta caduta per le scale (CLICCA QUI PER VEDERE VIDEO). Fortunatamente non si è fatta nulla di grave, come dimostra il fatto che nel pubblicare il video abbia aggiunto anche la scritta “Non fate mai le storie sulle scale”, con delle emoticon divertenti.

La stupenda Ivana è amatissima soprattutto per il suo carattere allegro e solare e per il fatto di saper ridere di sé stessa fin dai tempi della sua partecipazione al GF Vip nel 2017. E’ stata proprio questa la dote principale che ha conquistato il pubblico italiano, che ancora oggi la segue con affetto.