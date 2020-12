Karina Cascella irriconoscibile: così non l’avete mai vista, trasformazione incredibile per la nota opinionista.

È una delle opinioniste più amate dei programmi della D’Urso, ma i fan la ricorderanno al fianco dei tronisti di Uomini e Donne. Parliamo di Karina Cascella, che, un bel po’ di anni fa, era proprio un’opinionista della trasmissione di Maria De Filippi. Schietta, diretta e spesso pungente, la bellissima napoletana è molto famosa anche sui social: il suo profilo Instagram conta ben un milione e 100 mila followers. Con i quali, giorno dopo giorno, condivide foto e video della sue giornate: dalle sponsorizzazioni di lavoro agli scatti di vita quotidiana. E non mancano le foto dei suoi numerosi cambi look. Qualche ora fa, ad esempio, la Cascella si è mostrata in una versione del tutto inedita. Il suo colore da sempre è il biondo, ma sapete che, in passato, Karina è stata anche mora? Ecco le prove.

Karina Cascella irriconoscibile: l’avete mai vista con i capelli neri?

“Perché in tutte le mie follie…sono riuscita anche ad avere i capelli neri.” È questa la didascalia dell’ultimo post di Karina Cascella su Instagram. Un post in cui l’opinionista mostra solo una piccola parte del suo volto: in primo piano, uno dei suoi magnifici occhi azzurri e una ciocca di capelli neri. Ebbene si, di recente avevamo visto Karina con i capelli più scuri, ma non tutti ricordavano che la showgirl li ha avuti anche completamente neri! A ricordarlo è stata proprio lei, con questo post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Ma non solo, anche nelle stories, Karina ha pubblicato vari scatti risalenti a quel periodo, in cui è possibile vederla interamente con il suo look insolito. Date un’occhiata:

E voi, quale versione della Cascella preferite, mora o bionda? Una cosa è certa: Karina è meravigliosa con qualsiasi colore! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti super interessanti, non vi annoierete!