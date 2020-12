Ecco qualche curiosità sulla ‘misteriosa’ vita privata della nota Cristina D’Avena, ha figli? Vi sveliamo tutto sulla famosa cantante…

Cristina D’Avena in questo Natale 2020 ha deciso di regalare ai bambini uno show indimenticabile. In compagnia di Paolo Belli la Vigilia e la mattina di Natale conduce Lo Zecchino di Natale. Cristina D’Avena è un personaggio televisivo molto noto ma a farla diventare famosa è stata la sua voce. La D’Avena è stata colonna sonora nell’infanzia di moltissimi italiani: è lei la cantante dei cartoni animati più famosi degli anni ’80, ’90. La sua carriera continua ad essere sempre più in salita: sui social è molto seguita e tutti le fanno notare quanto sia sempre la stessa di tanti anni fa…Con il passare degli anni non è affatto cambiata! In molti sono curiosi di sapere se ha figli, se ha un compagno…Vi sveliamo un particolare che non tutti conoscono!

Cristina D’Avena, vita privata: chi è il suo compagno e perchè non ha figli

La vita privata di Cristina D’Avena è sempre stata piuttosto misteriosa. La cantante è molto riservata ma il web si sa, non dà mai tregua, e lancia sempre qualche rumors! Cristina D’Avena ha un compagno, Massimo Palma, ed è il Presidente della società che la rappresenta. Cristina e Massimo sono fidanzati da molti anni e secondo quanto si legge sul web, vivono in un appartamento a Milano. In un’intervista al settimanale Oggi, la D’Avena confessò di essere molto gelosa. “E’ il mio più grande difetto, sono così anche con gli amici” sono state le sue parole.

Cristina e Massimo non hanno figli, il motivo possiamo ritrovarlo in una passata confessione fatta dalla cantante ai microfoni de la Repubblica. Cristina D’Avena ammise di non aver avuto figli perchè molto presa dal lavoro. “Non è che non sia cresciuta. Mi sono solo fermata a 24 anni” ha detto di sè a La Repubblica.