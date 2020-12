Ricorderete sicuramente Kledi Kadiu, storico ballerino dei programmi di Maria De Filippi: eccolo oggi a 46 anni, com’è diventato e cosa fa.

Grande talento e una determinazione che lo ha spinto a non arrendersi mai ad un destino che senza queste qualità forse non sarebbe stato così roseo: Kledi Kadiu era arrivato in Italia dall’Albania agli inizi degli anni ’90 su un barcone pieno di disperazione ma con una valigia piena di sogni. Sogni che è riuscito a realizzare, perché ha avuto modo di esprimersi pienamente in ciò che più ama fare, il ballo. E tutto questo grazie anche all’incontro con Maria De Filippi: Kledi è stato infatti per molto tempo il volto dei programmi condotti dalla regina di Mediaset conquistando i cuori del pubblico italiano.

Kledi Kadiu oggi, carriera e vita privata del celebre ballerino

Diplomatosi all’Accademia Nazionale di Danza in Albania, Kledi ha danzato nel corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Tirana. Arrivato nel nostro Paese, nel 1997 diventa primo ballerino di Buona Domenica su Canale 5. Kadiu ha fatto parte del cast di Amici come ballerino professionista dal 2001 al 2012, mentre dal 2013 al 2016 ha svolto il ruolo di docente della scuola. Non solo la danza nella sua carriera: diversi i film e le fiction in cui a recitato, come ‘La Nave Dolce’ di Daniele Vicari, che racconta proprio dello sbarco in Italia nel 1991 di 20.000 albanesi, tra cui anche il famoso ballerino. Non tutti sanno che Kledi è anche ambasciatore dell’Unicef e che ha pubblicato anche un libro autobiografico, “Meglio di una favola”, in riferimento proprio alla sua storia a lieto fine.

Titolare dal 2004 di una scuola di danza che è tra le sue soddisfazioni più grandi, dal 2013 Kledi ha trovato l’amore con la collega Charlotte Lazzari. I due sono diventati genitori di una splendida bambina nel 2016 e dal 2018 sono sposati.

