In questa foto apparsa sul suo canale social è soltanto una bambina, adesso è un volto noto di Uomini e Donne: l’avete riconosciuta?

Uomini e Donne, lo sappiamo benissimo, è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti dal pubblico italiano. In onda dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14:45, il famoso dating show di Maria De Filippi incanta, ormai da anni, milioni e milioni di telespettatori. Sarà per i tronisti, cavalieri e dame chiamati in trasmissione, sarà perché è l’unico programma che permette ai suoi ‘partecipanti’ di trovare l’amore con la ‘a’ maiuscola, fatto sta che il suo successo è davvero clamoroso. Come lo è altrettanto anche quello dei suoi protagonisti. Pensate, alcuni di essi, sono diventate delle vere e proprie star una volta terminato il loro percorso nel programma di Canale 5. E, lo sappiamo benissimo, Giulia De Lellis ne è la testimonianza lampante. Ma non è la sola, sia chiaro. È il caso, ad esempio, di quest’altro volto molto noto e molto amato del parterre femminile, che, qualche giorno fa, ha condiviso una foto di sé da bambina su Instagram. Ma di chi parliamo esattamente? Beh, se guardate con attenzione lo scatto riproposto in alto, non potete non riconoscerla. Alcuni suoi tratti caratterizzanti, infatti, si sono mantenuti. Ma bando alle ciance, ecco di chi parliamo.

Riconoscete queste volto noto di Uomini e Donne da bambina? È proprio lei

Chi è questa dolcissima bambina raffigurata in questo scatto riproposto in alto? Come dicevamo precedentemente, è un volto molto noto del parterre femminile di Uomini e Donne. Ecco, ma chi è esattamente? Guardate con attenzione la foto. E ‘studiate’ con attenzione ogni sua piccola sfaccettatura. A partire, quindi, dal colore dei suoi occhi e dal loro taglio. Fino alla riconoscibilissima espressione del viso. Avete intuito di chi stiamo parlando? Ebbene si. Stiamo parlando proprio di lei: Carlotta Savorelli. Giunta tra le dame di Uomini e Donne poco meno di due anni fa, la vocalist bolognese si è facilmente contraddistinta da tutte le sue compagne di viaggio. Non soltanto per la sua immensa ed incredibile bellezza, ma anche per il suo forte e determinato carattere.

Diteci la verità: era davvero impossibile non riconoscerla. Bella era da bambina. E splendida è rimasta da donna matura. Siete d’accordo con noi, no?

