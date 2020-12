Dopo la notizia del contagio di Filippo Magnini, arriva il temuto annuncio anche per Giorgia Palmas: anche la showgirl è positiva al Covid.

Appena due giorni fa, 23 dicembre, il campione di nuoto Filippo Magnini aveva comunicato di essere risultato positivo al Coronavirus. Comprensibilmente scosso dalla notizia, lo sportivo aveva scritto: “Questo Natale sarà strano. Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi 10gg mi angoscia. Non poter coccolare il mio cuore Giorgia Palmas mi rende triste ma non è concesso mollare. Adesso inizia il mio percorso verso il superamento di un altro ostacolo”. Ora, purtroppo, anche la compagna Giorgia Palmas ha scoperto di essere stata contagiata e ha deciso di annunciarlo sui social. Ecco cosa ha scritto e come sta l’ex velina di Striscia la Notizia.

Giorgia Palmas positiva al Coronavirus: “Una doccia fredda”

La notizia è arrivata ieri 24 dicembre: Giorgia e Filippo, che proprio a causa dell’emergenza sanitaria erano stati costretti a posticipare la data delle nozze fissate a dicembre, sono entrambi in buone condizioni ma ovviamente questo Natale per loro è ancora più difficile. La coppia, appena 3 mesi fa ha avuto una bambina, Mia, che per fortuna non ha sintomi. La Palmas ha un’altra figlia, risultata negativa, che ora è col padre, Davide Bombardini. “Io e Fili non volevamo nulla da questo Natale, solo stare tra di noi a casa, rispettando le regole come abbiamo sempre fatto, invece è arrivata la doccia fredda prima della positività al covid di Fili e poi della mia positività (ieri)… Al momento cmq stiamo bene, spero di continuare così… Fortunatamente le bimbe stanno bene, Sofia già da qualche giorno era via da casa per passare questo Natale con il suo papà e ieri è risultata negativa al tampone, la nostra piccola roccia Mia non ha alcun sintomo e sta benone… prego Dio che tutto prosegua bene, non chiedo altro…”, si legge nel post della showgirl.

Facciamo l’in bocca al lupo a Magnini e a Giorgia augurando loro una pronta guarigione.

