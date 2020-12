La straordinaria cantante Noemi ha fatto una confessione davvero sorprendente: completamente senza veli, ma non è come sembra.

La bellissima Noemi è una cantante straordinaria, dotata di un talento davvero eccezionale che ha avuto modo di dimostrare fin dal suo esordio ad X-Factor. Da quel momento la sua carriera è decollata, trasformandola in una giovane artista tra le più amate ed apprezzate del panorama musicale. Preso tornerà a calcare il palco di Sanremo, regalandoci di certo nuove e immense emozioni. L’artista è anche detentrice di un record davvero incredibile, di cui molti non erano a conoscenza. La bellissima Noemi, qualche tempo fa, ha fatto una confessione inaspettata che ha lasciato i fan senza parole: completamente ‘senza veli’, ma non è come sembra. Scopriamo tutti i dettagli di questo incredibile retroscena.

Noemi: ‘senza veli’, ma non è come sembra

Con la sua voce meravigliosa ha incantato il pubblico e fatto innamorare milioni di persone. Noemi è un’artista di grande talento che vanta un seguito eccezionale, come dimostra il suo profilo Instagram con quasi quattrocentomila follower. Bellissima, con grandi occhi verdi e i capelli di una splendida tonalità di rosso, Noemi incarna un fascino ed un’eleganza davvero senza tempo. La celebre cantante, in passato, ha fatto una rivelazione sorprendente: ha posato completamente ‘senza veli’. Ma non è come sembra. L’episodio, infatti, risale alla sua infanzia: Noemi è stata la protagonista di uno spot di pannolini! Un retroscena davvero incredibile sulla straordinaria artista. Un esordio nello spettacolo unico e dolcissimo! Ricordiamo che la bellissima Noemi è una dei concorrenti in gare per il Festival di Sanremo 2021.

E voi, eravate a conoscenza di questo incredibile e tenerissimo retroscena sulla celebre Noemi? Una rivelazione dolcissima sul suo passato, non trovate?