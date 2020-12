Era detta ‘Terminator’ per l’energia incontenibile con cui travolgeva l’intero studio durante i suoi balletti: ecco Alessia Gioffi oggi.

Quando veniva annunciata una sua performance a Non è la Rai, in studio si scatenava un vero terremoto: era davvero un vulcano Alessia Gioffi, all’epoca quasi ventenne, e la sua vitalità conquistarono il pubblico che la riteneva una delle ragazze di punta del programma cult degli anni Novanta. Biondina, look sbarazzino ed una grande passione per il ballo, Alessia era soprannominata ‘Terminator’ dalle sue colleghe. Salti, capriole ed acrobazie varie erano un rito irrinunciabile durante le sue esibizioni che mettevano sempre tanta allegria. Oggi Alessia è lontana dal mondo dello spettacolo anche perché dopo Non è la Rai ha fatto una scelta davvero incredibile. Vediamo di cosa si tratta.

Alessia Gioffi, la svolta che nessuno si aspettava: a cosa si è dedicata dopo Non è la Rai

Nonostante fosse tra le ragazze più amate, improvvisamente Alessia decise di lasciare il programma di Gianni Boncompagni: “Odiavo i soprusi e le rivalità. E un giorno, dopo avere assistito a una discussione tra due ragazze, dissi a brutto muso a Gianni Boncompagni che il clima non mi piaceva. Lui non mi rispose, quel suo silenzio mi infastidì e me ne andai”, spiegò in un’intervista a Di Più. Dopo quest’abbandono, la Gioffi ha fatto una scelta davvero inaspettata per molti: si è infatti avvicinata moltissimo alla fede. “La religione è tutto per me, considero Gesù il mio migliore amico e ho anche pensato di farmi suora. Vado a messa tutti i giorni e faccio volontariato in molte chiese di Roma – raccontò al settimanale – All’epoca sognavo di fare la rockstar, ma già allora amavo la preghiera. Mi piaceva far star bene gli altri, mi amavano tutte ed ero molto amica di Ambra, che sento ancora oggi”.

Ospite nel 2018 a Domenica Live, raccontò anche di aver parlato con la sua mamma defunta mentre era intenta a pregare.

