Chi è Benedetta Caretta, l’ex vincitrice di Io Canto: età, dov’è nata e tutto il suo percorso artistico…Sapete chi è il suo ex fidanzato?

Tra gli incredibili ospiti di oggi, 26 dicembre 2020, di Silvia Toffanin nel suo consueto programma Verissimo c’è anche una bellissima giovane. Parliamo di una cantante divenuta famosa grazie ad alcuni talent show della televisione italiana. Benedetta Caretta ha 24 anni ed è l’ex star del programma Io canto. Ha partecipato ad altri programmi tv ma è altresì conosciuta per via della sua vita privata. Sapete chi è il suo ex fidanzato? Alberto Urso, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi. Proprio così, il tenore e la giovane ragazza sono stati insieme per circa un anno prima della separazione. Ma scopriamo qualcosa in più sulla Caretta. Ecco com’è stato il suo percorso artistico…

Benedetta Caretta: età, percorso artistico e il suo famoso ex fidanzato

L’ospite di Verissimo, oggi 26 dicembre 2020, è Benedetta Caretta, l’ex vincitrice di Io Canto. Famosissima sui social, è seguita da migliaia e migliaia di persone. Benedetta è nata il 1 luglio del 1996 a Carmignano del Brenta, in Veneto. Si è laureata al conservatorio in canto jazz. La Caretta ha vinto Io Canto, condotto da Gerry Scotti, nel 2010: il talent show le ha permesso di volare a New York per frequentare la prestigiosa New York Film Academy, una scuola di ballo e recitazione americana. Una volta tornata in Italia, Benedetta ha partecipato a tutte le edizioni di Io Canto: il programma le ha permesso di duettare con artisti italiani noti come Elisa, Ron, Fausto Leali, Alessandra Amoroso e tanti altri…Ma non solo italiani! Benedetta ha duettato anche con Michael Bublè, Katherine Jenkins!

Nel 2012 è stato pubblicato il suo primo Cd contenente il primo inedito, Counting down the days. E’ tornata in tv nel 2015 per duettare con Riccardo Cocciante in L’amour existe encore. Nello stesso anno iniziò anche la collaborazione come autrice e compositrice con Big Fish in brani pop dane. Dal novembre 2019 ha iniziato una collaborazione con S Hauser violoncellista dei 2Cellos.