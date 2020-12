Il Ciclone è uno dei film più ed apprezzati di Leonardo Pieraccioni, ma vi ricordate Caterina? Che fine ha fatto a distanza di anni.

Non c’è assolutamente bisogno di dirlo: ‘Il Ciclone’ è uno dei film di Leonardo Pieraccioni che, nonostante siano passati diversi anni dalla sua uscita in tutte le sale cinematografiche, continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Incentrato sulle vicende del giovane Levante Quarini che si innamora perdutamente della giovane Caterina, giunta al casolare letteralmente per sbaglio, il film, nel lontano 1996, fu un vero e proprio campione d’incassi. Tanto che, ancora adesso, viene, spesso e volentieri, riproposto sul piccolo schermo. Ecco, ma che fine hanno fatto i suoi protagonisti principali? Appurato che, dopo quel film, il successo di Leonardo Pieraccioni è aumentato ancora di più ed adesso è uno degli attori e registi più ricercati, cosa fa oggi la bellissima Caterina? Dall’anno di pubblicazione del film sono passati esattamente 24 anni, ma che fine ha fatto la giovanissima Lorena Forteza, è questo il nome dell’attrice che interpreta il ruolo della ballerina di flamenco? Siete proprio curiosi di saperlo?

Vi ricordate Caterina de ‘Il Ciclone? Cosa fa oggi

Ha fatto innamorare ed incantare milioni di italiani, Lorena Forteza ne ‘Il Ciclone’. Nei panni della ballerina Caterina, la giovanissima modella ed attrice colombiana, in un vero e proprio batter baleno, riuscì a conquistare l’attenzione su di sé. Ecco, ma a distanza di bene ventiquattro anni dalla pubblicazione del film, cosa fa oggi la bellissima Forteza? Notata da Leonardo Pieraccioni, regista ed attore principale del medesimo film, Lorena fu immediatamente notata per la sua immensa bellezza e la sua forma fisica. Dopo aver recitato, infatti, ne ‘Il Ciclone’, nel Settembre del 1997, la Forteza è stata è stata presa in considerazione per l’edizione italiana di un noto mensile per adulti. Da quel momento, purtroppo, tutto è cambiato. Tanto è vero che, in un’intervista a Il Corriere della Sera del 2015, lo stesso Pieraccioni ha ammesso che, dopo essere stata travolta dal successo, la modella non è riuscita a reggerlo. Nel 2004, poi, ha preso parte al programma ‘Bisturi: nessuno è perfetto’. E nel 2005, infine, ha preso parte al film ‘Il mondo è meraviglioso’.

Il retroscena drammatico

Nel corso di una sua intervista al settimanale ‘Spy’ e pubblicata in anteprima su TGCom24 il 18 Gennaio del 2018, Lorena Forteza ha raccontato cosa le è esattamente capitato dopo il successo de ‘Il Ciclone’. Appena diciannovenne, la modella ed attrice colombiana è stata travolta dal successo. E, purtroppo, non è riuscita a gestirlo. ‘Ero ancora una ragazzina e non ero pronta a tutto quello. Ricordo troppa frenesi’, ha raccontato Caterina del film di Pieraccioni.

Anche dal punto di vista sentimentale, poi, le cose non sono andate bene. Dopo la separazione da suo marito e l’affidamento di suo figlio Ruben proprio al suo ex marito, le hanno provocato un forte malessere. Tanto da farla arrivare a pesare settanta chili. ‘Non mi piacevo anche se, guardandomi ora, non ero così male come credevo’, ha concluso.