In una sua recente intervista, Carlo Conti ha raccontato dettagliatamente il suo dramma: l’incredibile retroscena svelato solo adesso.

È una delle vere e proprie star della televisione italiana, Carlo Conti. Da questa sera, Venerdì 26 Dicembre, in onda con Affari Tuoi, il conduttore toscano decanta di un successo davvero clamoroso. Non è un caso, infatti, se ciascun programma da lui condotto si dimostra, in un vero e proprio batter baleno, un successo davvero clamoroso. E ne è testimone, ad esempio, l’ultima edizione di Tale e Quale Show. Attualmente, il buon Conti gode di ottima salute. Eppure, nei mesi scorsi, il conduttore ha vissuto un vero e proprio dramma. Come senza alcun dubbio ricorderete, infatti, la colonna portante di tantissimi programmi e giochi televisivi è stato uno dei primi personaggi ad essere colpito dalla seconda ondata di Coronavirus. Un’esperienza davvero drammatica, da come si può chiaramente. E che il diretto interessato, già in diverse occasioni, ha voluto ampiamente raccontare e documentare proprio per far capire che, purtroppo, con questo virus cinese non si scherza affatto. Nel corso di una sua recente intervista al settimanale ‘Oggi’, però, Carlo ha voluto fare molto di più. Ed ha voluto svelare, infatti, qualcosa che, fino a questo momento, non aveva mai raccontato. Di cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Carlo Conti, il terribile dramma: la confessione arriva solo adesso

Era esattamente il 28 Ottobre scorso quando, con un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, Carlo Conti ha annunciato ai suoi sostenitori di avere contratto il Covid. Da quel momento, sono iniziate a susseguirsi diverse notizie. Si è, infatti, parlato di un suo ricovero. Di un peggioramento delle sue condizioni di salute, poi smentito. E, finalmente, delle sue dimissioni. Insomma, quello che il conduttore toscano ha vissuto, come tantissimi italiani, è stato un vero e proprio incubo. Dal quale, fortunatamente, è riuscito ad uscirne. Certo, ce n’è voluto di tempo, è vero. Ma il buon Conti è riuscito davvero a superare questo ostacolo nei migliori dei modi. Sapete, però, cosa ha raccontato a tal proposito in una sua recente intervista al settimanale ‘Oggi’? Seppure, come dicevamo precedentemente, una volta guarito, Carlo ha parlato spesso dell’incubo vissuto per sensibilizzare tutti, quello che raccontato recentemente del Covid è davvero da brividi. Una confessione davvero inaspettata. Ma che, soprattutto, descrive alla grande il dramma vissuto. ‘Il Covid stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo’, ha rivelato, molto probabilmente per la prima volta, Carlo Conti al settimanale.

Si, avete ragione: Carlo Conti ha più volte parlato del Covid. E, soprattutto, dell’incubo vissuto. Ma che il virus, purtroppo, stava intaccando i polmoni e che, fortunatamente, i medici sono riusciti ad impedirlo, noi non ne eravamo a conoscenza.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui