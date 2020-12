E’ scoppiata una pesantissima lite nella casa del GF VIP: Tommaso Zorzi non ci sta. Il gieffino si è infuriato, ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Un Natale con scintille quello per i concorrenti del Grande Fratello VIP. Abbiamo visto tutti il momento di crisi di Andrea Zelletta per lo strano regalo ricevuto dalla sua fidanzata Natalia Paragoni. L’atmosfera del reality si è riscaldata non poco dopo quanto accaduto: Mario Ermito e Sonia Lorenzini hanno litigato furiosamente mentre gli altri Vipponi continuavano ad aprire i regali ricevuti dai loro parenti. I due hanno avuto una pesante discussione e Tommaso si è infuriato. Vi sveliamo tutto nel dettaglio…

GF VIP, “Tu mi aggredisci, io urlo: scoppia una lite accesa in Casa, è successo nelle ultime ore

Ieri, 25 dicembre, nella casa del Grande Fratello VIP si è accesa una furiosa lite tra due concorrenti. Parliamo di Sonia Lorenzini e Mario Ermito: il tutto è partito a causa dell’enigmatico regalo che ha ricevuto Zelletta da parte della sua fidanzata. Natalia con il suo ‘pensierino’ ha fatto scoppiare un caos nella casa più spiata d’Italia. Il gieffino, ex tronista, ha ricevuto un profumo accompagnato da un biglietto ‘Tanti auguri per il tuo Natale dalla tua ragazza’, con la parola tuo sottolineata. Mario Ermito ha commentato il gesto della Paragoni criticandolo: ha pensato che possa trattarsi di un’accusa di tradimento. Alla Lorenzini non è andato giù il commento dell’attore e così ha invitato il suo inquilino a non avere questi pensieri. “Smettila di fomentare” ha detto subito Sonia. I due hanno iniziato a battibeccare: “Tu mi aggredisci, io urlo” ha detto con toni alti Mario.

La lite ha attirato ovviamente l’attenzione di tutti i concorrenti presenti nella casa: Tommaso Zorzi in particolare si è infastidito. Ha accusato i due di aver rovinato in parte il momento dei regali. In seguito, Sonia si è sfogata con la Capriotti riguardo la lite con Ermito, ha spiegato il motivo del suo nervosismo nei suoi confronti: “Non può dire certe cose mentre uno piange”.