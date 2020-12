Avete mai visto la sorella di Tina Cipollari? Sul profilo Instagram dell’opinionista, uno scatto che mostra la loro incredibile somiglianza.

Il nome di Tina Cipollari è ormai da tanti anni praticamente indissolubile dal programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne‘, di cui è diventata una vera e propria colonna. Senza lei e senza i suoi siparietti (noti soprattutto quelli con la dama del parterre femminile Gemma Galgani), il dating show di Canale 5 non sarebbe lo stesso. Della vita privata di Tina si sa che è stata sposata col celebre hair-stylist Kikò Nalli, incontrato proprio nel programma Mediaset e dal quale ha avuto tre figli; inoltre è abbastanza recente la rottura con l’imprenditore col quale aveva iniziato una relazione dopo la separazione dall’ex marito. Ma la Cipollari ha anche una sorella non nota nel mondo dello spettacolo, l’avete mai vista? Sul suo seguitissimo profilo Instagram, la biondissima opinionista ha anche una foto con lei e vi assicuriamo che la loro somiglianza è davvero incredibile.

Tina Cipollari, lo scatto social con la sorella: somiglianza pazzesca

Bionda e con lineamenti molto simili a Tina, anche sua sorella Annarita è ovviamente originaria di Viterbo. Tra le due ci sono otto anni di differenza e l’opinionista è la minore. Le due donne hanno sempre avuto un legame particolare nel quale non sono mancati conflitti e periodi di lontananza. A quanto pare, infatti, Annarita non sarebbe mai stata favorevole alla separazione della sorella dal marito Kikò Nalli: “Annarita, che delusione – aveva risposto Tina con una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù -. Sei voluta entrare nelle discussioni tra me e mio marito Kikò. Tu, mia sorella, sua complice. E hai anche la faccia tosta di dirmi che non merito un uomo bello e giovane come lui e che avrei dovuto essere più dolce e ringraziarlo per quanto aveva fatto. Guarda che ha questo punto potrei anche pensare male… piantala. Me ne hai fatte di tutti i colori e questa rivalità con me è durata fino al periodo dell’adolescenza, quando con la maturità mi hai accettato. Poi, per fortuna, i rapporti sono migliorati. O meglio, pensavo che fossero migliorati”.

Che dire, se la somiglianza caratteriale tra le due donne è forte come quella fisica, non dev’essere facile per loro andare sempre d’accordo, ma l’amore tra sorelle è certamente più forte di tutte le incomprensioni e siamo certi che tra Tina e Annarita l’affetto sia profondo.

