In questa foto ha soltanto 12 anni, adesso è la vera e propria regina di Instagram: l’avete riconosciuta? Impossibile non farlo.

Chi è questa bellissima ragazzina di 12 anni raffigurata nella foto riproposta in alto? Beh, se avete attenzione ad ogni minimo dettaglio, vi assicuriamo, non faticherete affatto a riconoscerla. Attualmente, infatti, la giovanissima donna è molto apprezzata e conosciuta. Non soltanto dal punto di vista lavorativo e, quindi, professionale, ma anche dal punto di vista ‘social’. Con all’attivo più di 7 milioni di followers, la ragazza entra di diritto tra le vere e proprie regine di Instagram. Attraverso il suo canale social ufficiale, infatti, la conduttrice non soltanto è solita intrattenere e raccontarsi al suo pubblico, ma è solita condividere anche degli incantevoli scatti fotografici. E questo che abbiamo rintracciato sulla sua bacheca, bisogna ammetterlo, rientra alla grande tra essi. Ecco, ma chi è esattamente? Chi è questa fantastica ragazza di appena 12 anni che adesso è la regina di Instagram? Curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Qui ha 12 anni, adesso è la regina di Instagram: stiamo parlando di lei

Sul suo canale social ufficiale, non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo amatissimo pubblico. È proprio per questo motivo che, diverso tempo fa, non ha potuto fare a meno di condividere questo scatto di sé di quando aveva soltanto 12 anni. Adesso, lo sappiamo, ne ha compiuti 29 di anni. Ma chi è esattamente? Come dicevamo precedentemente, nella foto riproposta in alto non è altro che raffigurata la vera e propria regina di Instagram. Si, avete letto proprio bene. E, badate bene, quando la nominiamo ‘regina’ non è tanto per dire, ma è la realtà dei fatti. Anche perché, diciamoci la verità, contare 7 milioni di followers non è assolutamente da poco. Ma bando alle ciance, di chi stiamo parlando esattamente? Chi è questa giovanissima fanciulla? È proprio lei:

Ebbene si. È Diletta Leotta. Su, non era assolutamente difficile riconoscerla. Anche perché, se fate attenzione ad ogni minimo ‘dettaglio’ della foto, si capisce perfettamente che è lei: non è assolutamente cambiata nel tempo.

