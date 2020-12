Sapete quanti anni ha il famosissimo rapper e giudice di The Voice Senior, Clementino? E’ davvero difficile indovinare, non immaginereste mai!

E’ diventato ormai un personaggio noto della televisione e della musica italiana. Clementino, nato ad Avellino, vinse varie competizioni di freestyle tra il 2004 ed il 2006: queste gli permisero di firmare un contratto con l’etichetta discografica Lynx Records. Dda lì a poco è diventato un famosissimo rapper, ha lavorato con tantissimi artisti italiani e spesso lo vediamo in teelvisione. E’ stato il giudice dell’ultima edizione andata in onda di The Voice Senior, trasmesso in prima serata su Rai Uno. Ma sapete quanti anni ha Clementino? E’ davvero impossibile indovinare! Vi sveliamo subito qualche dettaglio in più su lui come la sua età e qualche curiosità sulla sua vita privata…

Clementino, sapete quanti anni ha? Non indovinereste mai

Il suo nome intero è Clemente Maccaro ma è conosciuto da tutti come Clementino. Sapete quanti anni ha? E’ un classe ’82, lo scorso 21 dicembre ha compiuto ben 38 anni! Non l’avreste mai detto vero? Sembra sempre un ragazzino!

Il rapper, cresciuto nell’entroterra napoletano, a soli 14 anni iniziò a muovere i primi passi nell’hip hop. Il suo stile è principalmente hip hop ma spesso ci aggiunge pizzichi di funk e musica elettronica. Clementino è famosissimo anche per la sua riconosciuta bravura nel freestyle. La vita privata del cantante però, è sconosciuta a tutti. Del 38enne sappiamo che ama il teatro, che ha recitato anche in uno spettacolo scritto da lui stesso e dal fratello Paolo. Ma ha una fidanzata? Sul web girano tante voci di ex del noto rapper: parliamo di Valentina Sammarco e di Marianna Vertola, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Al momento pare che Clementino sia single ma mai dire mai: sulla sua vita privata è molto riservato.