Daniele Bossari è un conduttore amatissimo e un volto molto noto dello spettacolo, la sua drammatica confessione: ‘Fino quasi alla soglia della morte’, racconto da brividi”.

Il celebre Daniele Bossari è uno dei personaggi più apprezzati del panorama televisivo e radiofonico, amatissimo dal pubblico e seguitissimo sui social, come testimonia il suo profilo Instagram che conta quasi cinquecentomila follower. Felicemente sposato con Filippa Lagerbäck, con cui ha avuto una splendida bambina nel 2003. Nel 2017 lo abbiamo visto vincitore del Grande Fratello Vip, il celebre format amatissimo dal pubblico. Proprio nel corso del programma, mentre si trovava nella casa, c’è stato un episodio particolare in cui il conduttore è stato molto male. Qualche tempo fa, nel corso di un’intervista a Vanity Fair, Daniele Bossari ha fatto una confessione drammatica: “Fino quasi alla soglia della morte” ha rivelato, un racconto da brividi. Vediamo tutti i dettagli.

Daniele Bossari, retroscena inaspettato: la confessione da brividi

A raccontare quanto accaduto è lo stesso conduttore nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair qualche tempo fa. Daniele Bossari ha rivelato, infatti, di soffrire di celiachia, diagnosi arrivata quando era piccolissimo. “Dopo lo svezzamento, con l’introduzione delle pappine” ha rivelato, “mi sono ritrovato a diminuire di peso fino quasi alla soglia della morte” ha spiegato. Il conduttore ha raccontato molti dettagli riguardo la sua vita da intollerante al glutine, spiegando quanto sia fondamentale prestare sempre la massima attenzione. “Anche nella ristorazione, dove si muovono i professionisti, talvolta c’è una mancanza di sensibilità” ha detto. “Talvolta devo sottolineare la possibilità di finire all’ospedale per ottenere un occhio di riguardo” ha precisato. Daniele Bossari ha poi spiegato di non aver mai visto nella sua celiachia un “limite”. “Io l’ho sempre vista come un modo per distinguermi, un valore aggiunto, non come un difetto” ha confessato.

Un messaggio importante quello di Daniele Bossari, che ha parlato con grande chiarezza di un argomento di grande spessore.