In questo ultimo scatto condiviso sulla sua pagina Instagram, Miriam Leone si mostra completamente al naturale: com’è l’attrice senza trucco.

È da quando ha vinto la sessantanovesima edizione di Miss Italia che Miriam Leone ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Eletta come la più bella d’Italia nel lontano 2008, la giovanissima siciliana è entrata, in un vero e proprio batter baleno, nel cuore di milioni di italiani. Ma, soprattutto, ha catturato l’immediata attenzione su di sé. È proprio subito dopo la vittoria al famoso concorso di bellezza di Salsamaggiore Terme che la Leone ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo e non solo. Attrice di numerosi film di successo e serie televisive, Miriam è diventata anche una vera e propria regina di Instagram. È proprio sul suo canale social ufficiale che, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli scatti davvero fenomenali. Pensate, l’ultimo risale a qualche ora fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha riscosso un clamore assurdo. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: si mostra completamente al naturale. Ma scopriamo insieme ogni cosa in merito.

Miriam Leone al naturale: lo scatto senza trucco fa boom di likes

Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, Miriam Leone non perde mai occasione di condividere ogni cosa con il suo amato pubblico. Lo ha fatto anche qualche istante fa. Quando, completamente senza trucco, l’attrice siciliana si è mostrata in uno scatto davvero fenomenale. È letteralmente al naturale, come dicevamo precedentemente. Eppure, ciò che non può assolutamente passare inosservato è quanto la bellezza dell’ex Miss Italia sia immensa anche senza un filo di trucco. Certo, sappiamo benissimo che la Leone non è solita truccarsi abbondantemente nella vita di tutti i giorni, è vero. Eppure, la sua bellezza non viene affatto scalfita nonostante sia senza alcun tipo di abbellimento estetico. Inutile raccontarvi, quindi, la reazione dei suoi sostenitori. Come è al loro solito fare, hanno bombardato di likes e di commenti la foto dell’attrice.

D’altra parte, come si suol dire: la bellezza di una donna si vede quando è senza trucco. Beh, se è davvero così, bisogna ammetterlo: Miriam Leone ha ampiamente superato la ‘prova’. Siete d’accordo anche voi?