Un dolore immenso, una perdita drammatica per la dolce Paola Perego: è morto suo padre, la tragica notizia. L’uomo aveva contratto il Coronavirus, ma al momento non ci sono informazioni riguardo alla causa della morte. La stessa Paola Perego, ricordiamo, era risultata positiva al Covid alcune settimane fa, sebbene fosse asintomatica. E aveva spiegato quanto fosse preoccupata per i genitori, anziani ed entrambi contagiati dal virus. Purtroppo, come riporta Fanpage, è arrivata oggi la triste e tragica notizia della morte del padre dell’amatissima conduttrice. Non ci sono state ancora dichiarazioni da parte di Paola Perego, ma il momento è drammatico e dolorosissimo.

Una notizia dolorosa e triste, un momento drammatico per la bellissima conduttrice. Proprio lei aveva espresso tutta la sua preoccupazione per i genitori a causa dell’emergenza Coronavirus. “Mi sto sentendo impotente perché mio padre, che ha novant’anni, è molto malato” aveva detto. L’annuncio della morte del padre della conduttrice arriva da Arcobaleno Tre, l’agenzia di Paola Perego. Con un tweet breve ma significativo riporta la sua vicinanza alla conduttrice in un momento tanto doloroso. Alcuni mesi fa, tramite il suo profilo Instagram, Paola Perego aveva fatto al papà gli auguri per il suo novantesimo compleanno. “Mi sarebbe piaciuto essere lì con te oggi, ma non potrò esserci, perché in un momento così difficile per il nostro paese questa è la decisione da rispettare” aveva scritto. “Decisione da rispettare per il bene di tutti” aveva aggiunto. Un epilogo tragico e drammatico.

Non possiamo che unirci al cordoglio di Paola Perego e della sua famiglia e porgere le più sentite sincere condoglianze.