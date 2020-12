L’affascinante Alessandro Preziosi è un celebre e apprezzatissimo attore dotato di un grande talento: “Ho fatto la fame”, il retroscena inaspettato, un racconto sorprendente sul suo passato.

Affascinante e talentuoso, Alessandro Preziosi è un attore amatissimo e dotato di una naturale predisposizione alla recitazione. Originario di Napoli, diplomato al liceo classico e poi laureato in Giurisprudenza, come il papà, che era avvocato. L’artista ha esordito in Beato tra le donne, format condotto da Paolo Bonolis, ma la celebrità giunge con l’interpretazione di Fabrizio Ristori nell’amatissimo Elisa di Rivombrosa. Sul set, l’attore si innamora della co-protagonista, Vittoria Puccini e la coppia ha una lunga relazione da cui nasce anche una bellissima bambina, prima di separarsi. Alessandro ha anche un altro figlio, Andrea Eduardo, avuto con Rossella Zito. Il celebre attore, che vanta una carriera televisiva, cinematografica e teatrale di grande successo, ha rilasciato un paio di anni fa un’intervista a Vanity Fair. Alessandro Preziosi ha rivelato un retroscena inaspettato sul suo passato: “Ho fatto la fame”, il racconto sorprendente.

Alessandro Preziosi, il racconto del passato: “Ho fatto la fame”

Intervistato da Vanity Fair, Alessandro Preziosi ha mostrato di avere un carattere affabile e ironico, oltre che estremamente disponibile. Parlando della sua carriera e della sua vita, il celebre attore ha rivelato cos’è accaduto quando ha deciso di voler inseguire il sogno di recitare. “Ho cominciato a 25 anni padre di un bambino di tre, con una laurea e dei genitori che mi hanno detto: “Quella è la porta. Vuoi fare l’attore? Vai” ha confessato. A questo pinto, Alessandro Preziosi spiega che era chiaro che da quel momento non poteva tornare indietro. “Ho aperto la porta e non si tornava più indietro, l’avevo fatta grossa” ha detto. L’attore rivela poi che è stato ospite a casa di un’amica della madre per una quindicina di giorni, il tempo che lei gli aveva dato per trovare un’altra sistemazione. “Ho fatto il cameriere, ho fatto la fame” ha dichiarato.

E voi, eravate a conoscenza di questo incredibile retroscena sul passato di Alessandro Preziosi?