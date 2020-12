L’iconica Maria De Filippi è un volto amatissimo del panorama televisivo, tra le conduttrici più talentuose e apprezzate: “Ho rubato un pezzo di argenteria” è stata la sua incredibile rivelazione e il motivo di lascerà senza parole.

Non ha certo bisogno di presentazioni, Maria De Filippi: parliamo di una vera e propria icona del panorama artistico italiano. Amatissima dal pubblico, è considerata una delle regine della televisione italiana. Ogni suo programma è un grande successo e regala sempre emozioni immense e indimenticabili. Giusta, equa, sensibile ed empatica, pare che la conduttrice non abbia social ufficiali, sebbene si vociferi che riesca a monitorare il web attraverso qualche profilo “civetta”. Al momento si destreggia tra Amici e Uomini e Donne, ma presto tornerà a tenere incollato il pubblico alla tv con l’amatissimo format di C’è posta per te. Maria De Filippi, qualche tempo fa, ha fatto una rivelazione incredibile: “Ho rubato un pezzo di argenteria” ha confessato. Il motivo vi lascerà senza parole, scopriamo tutti i dettagli.

Maria De Filippi, retroscena sorprendente: il motivo per cui ha ‘rubato’ un pezzo di argenteria

A rivelare l’episodio è stata la splendida conduttrice nel corso di un’ospitata ad “A raccontare comincia tu”, come riporta Vanity Fair. Maria De Filippi ha rivelato di essere stata una bambina ed un adolescente abbastanza ‘ribelle’, tanto da convincere il padre, che la adorava, a regalarle un motorino all’età di nove anni. “Lo barattai con mio padre in cambio dell’operazione alle tonsille” ha dichiarato da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Poi, ospite di “A raccontare comincia tu” ha rivelato che proprio con il motorino accumulava una serie di multe. “Io prendevo le multe, ma non avevo i soldi per pagarle. Una media di una multa a settimana. Poco prima del pignoramento, decidevo di pagarle” ha spiegato. E pagarle come? Ecco, una volta Maria De Filippi confessa di aver rubato un pezzo d’argenteria da casa. “ho rubato un pezzo di argenteria in casa, una cosa cui mio papà teneva tantissimo” ha rivelato. “Era una specie di lingotto che aveva vinto con un’auto d’epoca” ha aggiunto.

E voi, avreste mai immaginato che Maria De Filippi fosse stata un’adolescente così avventurosa?

