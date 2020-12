In questa fotografia frequentava la scuola elementare, era solo una bambina: la riconoscete? Oggi è una celebrity statunitense, una delle più pagate al mondo!

Si parla di lei negli ultimi giorni perchè è al primo post tra le celebrities più pagate del 2020. In questa fotografia era una bambina, andava alle scuole elementari: l’avete riconosciuta? Non è proprio facile! Parliamo di Kylie Jenner, l’imprenditrice 23enne al primo posto delle star più pagate del 2020. La classe ’97 è un’imprenditrice e personaggio televisivo statunitense: è nata a Los Angeles ed è l’AD di Kylie Cosmetics. E’ conosciuta anche grazie al reality show in onda su E! Al passo con i Kardashian che documenta la vita della famiglia Jenner/Kardashian. Sui social, in particolare sul suo canale Instagram, è seguita da 206 milioni di utenti: nelle sue IG story ha mostrato lei da piccola specificando si tratti dei tempi delle elementari. La sua bellezza era già super evidente: il suo aspetto da piccola è magnifico.

In questa fotografia era una bambina, la riconoscete? E’ una celebrity statunitense

La celebrità statunitense ha accontentato un suo fan ed ha regalato ai milioni di utenti Instagram che la seguono uno scatto di quando era una bambina e frequentava la scuola elementare. E’ davvero una bambina adorabile, diventata oggi una donna affascinante e molto amata. L’imprenditrice 23enne ha vinto il primo posto della classifica delle celebrities più pagate del 2020: tra le star system svetta lei che in quest’anno giunto quasi al termine ha guadagnato ben 590 milioni di dollari. I suoi ricavi vengono per buona parte dalla vendita a Coty (azienda di profumo) e al 51% dalla sua azienda di cosmetica.

Ma come ha iniziato la sua carriera? Kylie ha cominciato come modella con la linea Sears, ha posato per servizi fotografici, ha sfilato nella settimana della moda a New York…con il tempo ha creato un vero e proprio impero!