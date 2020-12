In una sua recente intervista a Domenica In, Maria De Filippi ha raccontato del drammatico lutto vissuto a ventotto anni: momento difficile.

Siete pronti per una super serata del Grande Fratello Vip? Noi decisamente si! Ecco, ma perché? Beh, la risposta è davvero semplice. Come annunciato in un nostro recentissimo articolo, proprio per la puntata di questa sera, Lunedì 28 Dicembre, è previsto un super mega ospite. Di chi parliamo? Proprio di lei: Maria De Filippi. Per la prima volta in assoluto, la regina di Mediaset farà la sua ‘incursione’ nella casa più spiata d’Italia. Non entrerà fisicamente, sia chiaro. Sarà collegata, infatti, direttamente dalla sua abitazione. Fatto sta che sapere che, per la prima volta, la De Filippi sarà ospite del famoso reality di Canale 5 è un’emozione davvero indescrivibile. Anche perché, diciamoci la verità, il successo e il clamore di ‘queen Mery’ è davvero assoluto. Eppure, nonostante questo, davvero in pochissimi sanno che, a soli ventotto anni, la conduttrice di Pavia non ha affatto vissuto un momento facilissimo. ‘È stato il mio primo più grande dolore’, ha detto Maria De Filippi a ‘Domenica In’ per spiegare il drammatico lutto vissuto. Ecco le sue parole.

Maria De Filippi, il drammatico lutto: un dolore davvero immenso

Era esattamente l’11 Ottobre scorso quando Maria De Filippi si è ampiamente raccontata e svelata a Mara Venier ed, ovviamente, al carissimo pubblico di ‘Domenica In’. È proprio in quest’occasione che la regina di Mediaset oltre a parlare della sua vita trascorsa a Pavia e della sua storia d’amore con Maurizio Costanzo, non ha potuto affatto fare a meno di raccontare quel drammatico lutto vissuto a solo ventotto anni. Facciamo riferimento, in particolare, alla tragica perdita del suo papà. Una morte ‘improvvisa’, se così può essere definita. Perché, dopo un anno e mezzo di rianimazione, sembrava proprio che suo padre, con il quale la De Filippi aveva un ottimo rapporto, si fosse ripreso. Fino a quando, quella drammatica notte dell’11 Agosto, è tragicamente morto. ‘È morto così, terribile’, ha detto la conduttrice di Pavia a Mara Venier. Raccontandole, inoltre, di quanto il periodo antecedente alla scomparsa sia stato davvero difficilissimo. ‘Gli diagnosticarono un cancro al pancreas, fu un periodo difficile perché lui stette in rianimazione un anno e mezzo. Venne operato, poi entrò in coma, dicevano che si trattasse di setticemia’, ha svelato ancora la De Filippi, non nascondendo affatto di fare fatica anche a raccontare questo momento.

Un momento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, come specificato dalla diretta interessata, al momento del lutto, Maria De Filippi aveva soltanto 28 anni.