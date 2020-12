Damiano Carrara ritornerà in tv: lo splendido annuncio a sorpresa è appena arrivato, ecco quando e dove sarà possibile vederlo.

Aspettavamo con ansia questo momento. E, finalmente, molto presto si avvererà. Damiano Carrara ritornerà in tv. Ebbene si, avete letto proprio bene. Il famoso pasticcere è pronto a regalare al suo tanto amato ed affezionato pubblico una nuova e splendida avventura. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato sul suo canale social ufficiale. Sempre attivissimo e, soprattutto, intento a condividere ogni cosa con il suo pubblico social, qualche ora fa, non ha potuto fare a meno di condividere questo splendido annuncio a sorpresa. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? E, soprattutto, quando e dove lo rivedremo? Siete curiosi anche voi di sapere ogni cosa al riguardo? Seguiteci, ci pensiamo noi a svelarvi tutto.

Damiano Carrara ritornerà in Tv: l’annuncio a sorpresa, non vediamo l’ora!

Non sappiamo se, qualche tempo fa, quando ha condiviso lo scatto con la didascalia ‘nuova avventura’, Damiano Carrara si riferisse a questo oppure ad altro. Eppure, carissime sue sostenitrici tenetevi forte: Damiano è pronto a ritornare in Tv. Si, è proprio così. E a rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il diretto interessato. Proprio qualche ora fa, attraverso il suo canale social ufficiale, il buon Carrara ha voluto condividere con i suoi sostenitori questo splendido annuncio a sorpresa. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? O, per meglio dire, quando lo rivedremo? Sono passate diverse settimane dalla finale di ‘Bake Off Italia: dolci in forno’ vinta, come raccontato in un nostro articolo, dalla giovanissima Sara, ma cosa sappiamo su questo ‘nuovo progetto’? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ebbene si. Al timone di Flavio Montrucchio, Damiano Carrara sarà uno dei giudici di ‘Bake Off Italia: dolci sotto un tetto’. Il programma andrà in onda da Venerdì 1 Gennaio alle ore 21:20. E ci farà compagnia per diverse settimane. Insomma, un inizio dell’anno davvero ‘scoppiettante’, no?

