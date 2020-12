Nella casa del GF VIP stasera 28 dicembre ci sarà un chiarimento tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: ecco l’anticipazione di Tv Blog.

Questa sera di 28 dicembre 2020 è attesa la puntata in diretta del Grande Fratello VIP. Nei giorni scorsi i Vipponi hanno festeggiato il Natale nella Casa più spiata d’Italia: hanno aperto i regali spediti dai loro cari, ma non tutti sono rimasti contenti. Andrea Zelletta in particolare ha ricevuto dalla sua fidanzata un pacchetto davvero strano: una scatola (pare sia quella dell’anello di fidanzamento) con una boccetta di profumo ed un elastico per i capelli. Il biglietto conteneva questo messaggio: “Buon Natale dalla tua ragazza, spero che tu possa essere sereno per questo tuo Natale. A presto“. Il pensiero di Natalia ha gelato letteralmente il gieffino che non riesce a darsi una spiegazione a tutto ciò: Zelletta è particolarmente deluso, ecco le ultime dalla Casa.

GF VIP, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: colpo di scena, succederà stasera

Andrea Zelletta è davvero deluso da quanto accaduto negli ultimi giorni: il gieffino nei giorni di Natale ha ricevuto un regalo davvero strano dalla sua fidanzata. Zelletta non riesce a smettere di pensare alla sua Natalia che per Natale gli ha regalato una scatola con un profumo ed un elastico. La freddezza del biglietto è ancora più strana: sarà successo qualcosa? Andrea non si dà pace e dunque, in vista della puntata di stasera, qualcosa potrebbe succedere? TvBlog fa sapere che stasera, 28 dicembre, ci sarà un confronto tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta.

La delusione del gieffino

Il giovane ha ammesso durante una chiacchiera con i suoi inquilini di voler chiarire al più presto questo malinteso per ritrovare la serenità. “Lei è molto sensibile lo capisco, però non posso sapere cosa può essere capitato. Spero davvero che ci sia un confronto, non mi piace stare così” sono le parole di Andrea preoccupato. Il gesto di Natalia lo ha deluso: “Ho bisogno di qualcosa che adesso mi motivi a continuare a stare qua dentro” ha concluso.