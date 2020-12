Provate a indovinare chi è questo bambino dall’aria birichina: oggi è nel cast della seguitissima soap di Rai 3 Un posto al sole.

Questa foto, che risale al 1986, potrebbe essere una pubblicità come tante, ma dal momento che il bambino nell’immagine è diventato un famosissimo attore, vale la pena scoprire di chi si tratta. Cominciamo col dire che quel simpatico bambino oggi è uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano anche grazie al personaggio che interpreta da molto tempo nell’amatissima soap di Rai 3, Un posto al sole, diventata ormai un vero e proprio cult. Siete pronti a scoprire chi è?

Un posto al sole, il bambino nella foto è un attore molto amato

Capelli rossi e un sorriso da birichino, il bambino in questione è figlio d’arte: suo padre Vito, infatti, è un musicista e compositore italiano. Il suo debutto avviene in teatro con la Lisistrata di Aristofane e, a soli 21 anni, esordisce in tv con la serie di Rai 2 ‘Compagni di scuola’ del 2001. L’anno successivo entra a far parte del cast della longeva soap italiana di Rai 3 Un posto al sole, dove interpreta il personaggio di Filippo Sartori. A questo punto, siamo sicuri che avrete capito di chi stiamo parlando: di Michelangelo Tommaso, naturalmente! Se siete fan di Un posto al sole, saprete sicuramente che Michelangelo resterà nel cast fino al 2007 per poi tornare sul set dopo un anno. Tanti i ruoli più o meno importanti interpretati da Tommaso nel corso della sua carriera, tra cui ricordiamo quelli in ‘Due gemelle a Roma’ di Steve Purcell, ‘Gangs of New York’ per la regia di Martin Scorsese, ‘Saturno contro’ di Ferzan Özpetek. Nel 2008 lo troviamo nel film tv di Rai 1 ‘Le ali’ di Andrea Porporati.

Dalla foto che vi abbiamo mostrato si può notare che il sorriso di Michelangelo è rimasto uguale e la chioma dell’attore era rossa anche allora.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui