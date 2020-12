Anticipazioni Un posto al sole, lunedì 28 dicembre: Brutte notizie per Serena che si troverà a fare i conti col passato.

Una nuova puntata della seguitissima soap opera Un posto al sole andrà in onda questa sera e ancora una volta i colpi di scena non mancheranno. In questi ultimi giorni abbiamo assistito alla presa di posizione di Roberto Ferri, divenuto il socio di maggioranza dei Cantieri, rompendo gli equilibri formati tra Marina Giordano e Fabrizio. In piene festività natalizie, Niko si è trovato in un forte momento di riflessione, dopo che il suo amico Ugo ha confessato l’intenzione di partire per Milano con la sua fidanzata Cristina, abbandonando lo studio Navarra. Ma ad accompagnare la trama ci sono anche i forti dubbi di Clara, Alberto dopo averla tradita, ha mostrato alla ragazza la sua nuova casa. La donna è sempre più vicina alla verità. Questa sera verrà trasmessa una nuova puntata, cosa succederà?

Anticipazioni Un posto al sole, 28 dicembre: un ritorno inaspettato che romperà gli equilibri di Serena

Un Posto al sole è una soap opera che da anni conquista il pubblico; gli italiani sono decisamente ammaliati dalle vicende che intrecciano i personaggi, interpretati da attori dall’incredibile talento. Proprio questa sera andrà in onda una nuova puntata dell’amatissima soap e non mancheranno gli inconvenienti. A quanto pare, ci sarà un ritorno inaspettato, che turberà Serena. Dopo che nelle scorse puntate l’abbiamo perso di vista, Leonardo comparirà di nuovo. L’uomo ha preso, in seguito alla rottura con Serena, una strada molto pericolosa. Ma qual è il motivo di questo suo ritorno? Al momento non ci è dato saperlo, lo scopriremo nelle prossime puntate. Intanto, Roberto ritornato al suo posto ai Cantieri, si avvale di Lara per evitare che Marina possa scoprire la verità, e quindi, la sua strategia. Ma sembra proprio che la manager non riesca a rendersi conto di ciò che sta accadendo sotto i suoi occhi, troppo presa dal crollo che ha subito.

Al Vulcano Buono la situazione è alquanto turbata, infatti, dopo l’addio di Cristina che ha deciso di lasciare Napoli per partire con il suo fidanzato Ugo per Milano, Silvia si troverà costretta a riorganizzare il lavoro, cercando una nuova cameriera. La puntata di questa sera vedrà anche Michele organizzarsi con l’aiuto di Raffaele per avviare un servizio in radio sull’arte presepiale campana. Questa opportunità darà al portiere di Palazzo Paladini la possibilità di poter parlare della sua creatura.

