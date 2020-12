Amici 2020, Maria De Filippi ‘irrompe’ nella casetta di tutti i ragazzi: duro rimprovero ai ragazzi, la decisione è inevitabile.

Un nuovo daytime di Amici 2020 è andato adesso in onda. E, come al solito, è stato davvero imperdibile. Nel corso della puntata di Mercoledì 16 Dicembre, infatti, abbiamo assistito all’intrusione di Maria De Filippi all’interno della casetta dove vivono i ragazzi. Sappiamo benissimo che la padrona di casa è sempre salita solita ad interagire con tutta la classe. Questa volta, però, non è ‘entrata’ per poter parlare con loro. O per comunicare un’importante novità. Piuttosto, per informarli di un’importante decisione che la produzione ha deciso di prendere nei loro confronti. Sembrerebbe che, nelle scorse ore, Esa Abrate abbia smarrito il suo computer. E che diverse persone, ovviamente munite di tutto l’occorrente necessario anti Covid, siano entrata in casa, quando i ragazzi non c’erano, per fare in modo che il pc saltasse fuori. Purtroppo, la ‘missione’ è stata fallimentare. Non soltanto, infatti, il computer non è stato trovato, ma ci si è anche resi conto che in casa mancano le condizioni igieniche. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amici 2020, Maria De Filippi ‘irrompe’ in casa: durissima decisione della produzione

Sappiamo benissimo che, per la prima volta in assoluto, tutti i ragazzi di Amici 2020 dovranno badare a loro stessi. Nel senso, se tutte le altre edizioni precedenti, alla pulizia della casa c’era chi ci pensava. Adesso, data l’emergenza Coronavirus, saranno tutti gli alunni i pieni responsabili di tutto. È proprio per questo motivo che, quando una squadra della produzione è entrata in casetta per cercare il pc smarrito da Esa e si è resa conto della scarse condizioni igieniche, si è deciso di prendere un’importante decisione. A comunicarla, come dicevamo precedentemente, è stata Maria De Filippi. Collegata con tutti i sedici ragazzi, la padrona di casa ha comunicato loro dell’importante novità. I ragazzi della scuola di Amici 2020 avevano, infatti, soltanto quattro ore per rimediare a questa grave inadempienza. Qualora il risultato non dovesse soddisfare la produzione, nel corso della puntata di Sabato 19 Dicembre verranno estratti i nomi dei ragazzi che verranno mandati direttamente in sfida. E di coloro che, invece, non potranno affatto esibirsi.

Un provvedimento, senza alcun dubbio, severo. Ma che, diciamoci la verità, era davvero inevitabile, no?

Il provvedimento a Aka7even

Brutte notizie anche per Aka7even. Anna Pettinelli, infatti, si è resa conto che il suo cantante, nel mentre i suoi compagni pulivano tutti casa, ha fatto davvero ben poco. Per questo, nel corso della sfida che si terrà Sabato, non soltanto dovrà cantare solo cover, ma si esibirà senza barre e senza autotune.

