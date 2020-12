Natalia Paragoni è la fidanzata di Andrea Zelletta, sapete quanti anni ha? Non indovinereste mai i suoi anni! E’ giovanissima.

Non ha bisogno di presentazioni ormai, negli ultimi giorni si sta parlando davvero tanto di lei. Natalia Paragoni è la fidanzata di Andrea Zelletta, attuale concorrente del Grande Fratello VIP. La giovane è entrata al centro del gossip italiano per aver inviato un pacchetto piuttosto ambiguo al suo fidanzato per le vacanze di Natale. Una scatola ed un messaggio particolare ha gelato letteralmente il gieffino che non vede l’ora di chiarire con la sua compagna il problema. Qui però vi parliamo di Natalia, non tutti conoscono i dettagli sulla sua vita privata e soprattutto la sua età…Indovinereste quanti anni ha? E’ davvero difficile…

Natalia Paragoni, sapete quanti anni ha? Non indovinereste mai!

Natalia Paragoni è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: ha partecipato al dating show ed è stata la scelta di Andrea Zelletta, all’epoca tronista. I ragazzi sono andati dopo poco a convivere insieme ed hanno subito messo le basi per costruire un futuro insieme. Il loro rapporto è davvero unico: ricordate lo scherzo de Le Iene a Natalia? Ebbe una crisi di gelosia davvero incredibile. Questa sera di 28 dicembre avverrà il confronto tra i due: il pacchetto regalo di Natalia nasconde qualcosa? In attesa di scoprire cosa succederà vi raccontiamo di lei…

Natalia ha lavorato e lavora tutt’oggi come modella: tantissimo tempo fa fece l’ombrellina nelle gare di Moto GP. Natalia è esperta anche in estetica: sul suo canale Instagram le piace realizzare video tutorial di make up. La Paragoni è nata in provincia di Sondrio, precisamente a Piantedo. Si è trasferita da giovanissima a Milano. Ma sapete quanti anni ha la giovane Natalia?…Non indovinereste mai! La splendida donna dai lineamenti perfetti è nata il 24 dicembre del 1997! Ha quindi solo 23 anni!