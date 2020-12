All’indomani della morte di suo padre, lo straziante addio di Paola Perego all’amato genitore: un dolore immenso per la conduttrice.

Come un fulmine a ciel sereno, era giunta ieri la triste notizia della morte del padre di Paola Perego: era stato Fanpage a riportare il drammatico annuncio, arrivato dopo mesi difficili per la conduttrice e per i suoi familiari. L’uomo aveva contratto purtroppo il Coronavirus, proprio come sua figlia che aveva esternato tutta la sua angoscia per gli anziani genitori, entrambi contagiati. Solo qualche mese fa, il padre di Paola aveva compiuto 90 anni, un traguardo importantissimo che l’amata presentatrice aveva voluto celebrare con un post sul suo profilo Instagram con parole d’affetto verso il genitore. Ora, purtroppo, c’è solo spazio per il dolore, vista la scomparsa dell’uomo. E’ di qualche minuto fa l’addio doloroso sui social della Perego.

Paola Perego, la dedica al padre: “Questo strappo fa davvero male”

Parole piene di nostalgia e dolore quelle scritte da Paola per il suo adorato papà: “Non c’è mai un momento giusto per dirsi addio, non c’è un’età in cui il distacco può essere meno doloroso. Questo strappo, così forte e profondo adesso fa davvero male caro papà. Per fortuna però, a cullarci in questa tristezza ci sono i ricordi, ricordi di una vita intera, di giri in bicicletta, di filastrocche assurde cantante ai tuoi nipoti, di baci rubati quando nessuno ti vedeva, perché tu eri stoico ed eroico, e la tua dolcezza non la mettevi mai troppo in mostra.

Oggi abbiamo riso ripensando alle tue battute, abbiamo pianto pensando di non poter più sentire la tua voce, però adesso ti immagino sorridente papà, a pedalare sulla tua bici, godendoti il sole in faccia con quegli occhiali scuri che ti piacevano tanto, perché come dicevi tu, ti facevano sembrare un bel giovanotto. Grazie a tutti voi che ci siete stati vicino anche solo con un pensiero, il vostro abbraccio è arrivato”, si legge nel post.

Ci dispiace molto per il dramma che ha colpito la Perego e le auguriamo tanta forza.

